Selbstlose Retter

Offenbach - Zum zwölften Mal hat die Stadt Offenbach während eines Empfangs verdiente Katastrophenschützer für langjährigen ehrenamtlichen Einsatz mit Anerkennungsmedaillen ausgezeichnet. Von Harald H. Richter

Ehrenamt, Engagement und Hilfsbereitschaft sind kennzeichnend für das, was Helfer von Feuerwehr, Rotem Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund und Technischem Hilfswerk im Bereich des Katastrophenschutzes verrichten – zum Nutzen der Gemeinschaft. „Von vielen in der Bevölkerung wird das als selbstverständlich hingenommen, deshalb verdienen diese Leistungen umso mehr Beachtung“, sagt Offenbachs Feuerwehrchef Uwe Sauer. Auch Bürgermeister Peter Schneider (Grüne) hebt am Dienstagabend im Waldcafé Hainbachtal hervor, dass Verantwortung und Einsatzwille kein Selbstzweck seien. Davon profitierten letztlich alle Bürger, so Schneider.

Der städtische Katastrophenschutz-Jahresempfang, vor zwölf Jahren erstmals veranstaltet und diesmal um humoristische Akzente des Stimmenimitators Christian Korten bereichert, bietet einen geeigneten Rahmen, um langjährig Aktiven gebührende Wertschätzung entgegenzubringen. Das drückt Schneider mit der Übergabe von Anerkennungsmedaillen an Rettungsdienstleistende aus. Nicht alle sind an diesem Abend anwesend, sodass einige Auszeichnungen nachgereicht werden.

Horst Feuerbach und Michael Schnautz vom THW freilich nehmen Silberplaketten für ihren 25-jährigen ehrenamtlichen Einsatz in Empfang. Feuerbach, der aus Rodgau stammt, hatte sich einst für die Bergungsgruppe qualifiziert, wurde später Ausbildungsbeauftragter des Technischen Hilfswerks in Offenbach und ist heute stellvertretender Ortsbeauftragter. Gleichfalls seit 1992 dabei ist Michael Schnautz, der anfangs den gleichen Ausbildungsweg nahm, später aber in die Fachgruppe Wassergefahren wechselte und sich mit Zusatzausbildungen für die Funktion des Bootsführers Binnen/See empfahl.

Die THW-Mitglieder Jens Kliegel, seines Zeichens Truppführer, Bergungsgruppenhelfer Jonas Leinweber und Johannes Nauheimer, der in der Fachgruppe Wassergefahren eingesetzt wird, kamen vor zehn Jahren zur Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes. Ihnen werden Medaillen in Bronze zuerkannt. Gleiches gilt für Denis Nägele und Dominik Duttine, die beide dem Arbeiter-Samariter-Bund angehören. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Bieber engagieren sich seit ebenfalls zehn Jahren die Truppführer Markus Döbert, Christoph Geyer und Jens Flieger.

„Auch mir ist es ein Anliegen, ihr uneigennütziges Engagement zu würdigen“, unterstreicht Offenbachs Ehrenamtsbeauftragter Reinhard Knecht deren Eintreten auf den unterschiedlichsten Handlungsfeldern. Es ist Knechts letzter Auftritt beim Empfang, „denn beim nächsten Mal im Herbst 2018 bin ich im Ruhestand“ – nach dann 49 Jahren in Diensten der Stadt Offenbach. So aber nutzt er die Gelegenheit, um kleine Aufmerksamkeiten zu überreichen und die Bedeutung des Ehrendienstes für die Gesellschaft zu betonen.

Uwe Sauer hebt hervor, dass Auswirkungen von Katastrophen nur dann erfolgreich begegnet werden könne, wenn sämtliche an der Rettungskette Beteiligten über klare Strukturen, vernünftige technische Ausstattung und in Schulungen und Übungen erworbenes Know-how verfügten. Das gelte für die ehrenamtlich Tätigen wie für Berufsfeuerwehrleute in gleichem Maße.

Dass dieses Zusammenspiel funktioniere, habe man jüngst unter Beweis gestellt, als nach einem Kriegsbombenfund in Frankfurt eine der größten Evakuierungsaktionen zu bewältigen gewesen sei. Der Katastrophenschutz werde mit immer wieder wechselnden Gefahrenlagen konfrontiert, etwa wenn Naturgewalten sich entlüden oder andere unerwartete Ereignisse klaren Verstand und präzises Handeln erforderten.

Sauer nutzt die Gelegenheit, um einen langjährigen Wegbegleiter zu verabschieden. Thomas Kutschker, ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der integrierten Gefahrenabwehr und derzeit auf dem Weg zum Doktortitel, verlässt in wenigen Wochen die Offenbacher Berufsfeuerwehr. „Wir bedauern seinen Weggang, freuen uns aber darüber, dass ein so kompetenter Katastrophenschützer fortan an einer wichtigen Schaltstelle im Hessischen Innenministerium tätig sein wird.“