Stadt erhält vier Millionen Euro für sieben Elektrobusse

Offenbach - Einen Förderbescheid über vier Millionen Euro hat Landeswirtschaftsminister Tarek Al-Wazir an Stadträtin Sabine Groß und Anja Georgi, Chefin der Offenbacher Verkehrsbetriebe (OVB), übergeben. Von Marian Meidel

Mit dem Geld sollen Elektrobusse angeschafft und Ladestationen eingerichtet werden. Ein erster Schritt zu umweltfreundlicherem ÖPNV – der weitere Weg ist jedoch mit Fragezeichen gepflastert.

„Hier riecht’s noch nach Öl“, bemerkt Tarek Al-Wazir, als er die große Halle an der Hebestraße betritt. Einen Moment lang hält er inne, dann konstatiert er: „Das wird jetzt bald sukzessive weniger.“ In der Werkstatt, wo auch während seines Besuchs noch die Linienbusse der OVB gewartet werden, übergibt der hessische Wirtschaftsminister einen Förderbescheid an Stadträtin Sabine Groß und OVB-Chefin Anja Georgi. Die Summe von vier Millionen Euro soll helfen, den Ölgeruch zu vertreiben – mit ihr werden sieben neue Elektrobusse angeschafft und Ladestationen im Betriebshof selbst, sowie an der Endhaltestelle An den Eichen und am Kaiserlei geschaffen.

„Es ist für uns eine Operation am offenen Herzen“, so Anja Georgi, „Weil wir’s im laufenden Betrieb machen.“ Es gebe im Betriebshof nicht viel Fläche, auf die man mit den Bussen im Tagesbetrieb ausweichen könne. „Von daher bin ich gespannt, wie es wird, wenn wir an den offenen Gräben vorbei rangieren müssen.“ Sie ist sich aber sicher, dass die OVB es hinbekommen. Bis 2022 will sie etwa die Hälfte ihrer Busflotte elektrifizieren.

Sabine Groß, Tarek Al-Wazir, Anja Georgi, Projektleiterin Janine Mielzarek und Olaf Ortmann, Leiter Betrieb und Technik, blicken den Herausforderungen zuversichtlich entgegen. Insgesamt 36 Elektrobusse sollen dann auf Offenbachs Straßen unterwegs sein. Den Zuschuss für die ersten sieben davon hat Hessen mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung ermöglicht. Die vier Millionen Euro machen knapp zwei Fünftel der Gesamtkosten des Projekts von 10,6 Millionen aus. Ein erheblicher Teil der Ausgaben entfällt auf den Umbau des Betriebshofs und auf die Ertüchtigung seiner Stromversorgung. Das Land übernimmt 40 Prozent der Mehrkosten gegenüber der Beschaffung von Dieselbussen.

Damit ist allerdings erst ein knappes Fünftel der geplanten E-Busflotte gesichert. Für die Finanzierung der nächsten 29 Fahrzeuge erhofft man sich Unterstützung vom Bund. „Ob es klappt, weiß man nie, bis man den Bescheid in der Hand hält“, sagt Sabine Groß. Wenn es nach Plan läuft, fördert der Bund aber immerhin 80 Prozent der Mehrkosten – „ein bedeutendes Mehr im Vergleich zur Landesförderung“, so Groß. Noch ist davon allerdings nichts in trockenen Tüchern. „Das Bundesprogramm ist eigentlich mehrfach überzeichnet, deswegen bangen und hoffen wir gerade noch ein wenig. Aber wir haben Signale, dass es gut aussieht.“

Die ersten sieben Elektrobusse sollen zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 in den Linienbetrieb gehen. Woher sie kommen und um welches Modell es sich handeln wird, ist aktuell noch unklar. „Wir sind gerade mitten in der Ausschreibung“, so OVB-Chefin Georgi. „Ich kenne noch nicht einmal den Hersteller – das kommt jetzt darauf an, wer sich an der Ausschreibung beteiligt.“ Ob die hohe Nachfrage anderer Städte und Gemeinden nach Elektrobussen zu Liefer-Engpässen und folglich Verzögerungen im Projekt-Zeitplan der OVB führen werde, könne man zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls noch nicht sagen.

Ganz akut steht zunächst der Umbau des Betriebshofs an der Hebestraße an. „Wir müssen den Strom irgendwie hierher bekommen und zugleich sicherstellen, dass das ganze Gebiet weiterhin mit Strom versorgt wird“, so Georgi. „Das bedeutet, dass hier zusätzliche Transformatoren aufgebaut werden und der komplette Hof aufgegraben werden muss.“ Die Halle müsse zudem für ihre neuen Aufgaben ertüchtigt und für die Ladegeräte eine Abstellmöglichkeit geschaffen werden. „Wir werden Ladehauben installieren, die an Schienen kommen, wo die Fahrzeuge später andocken können.“

Auch, wenn der Weg zur E-Busflotte bislang noch mit Fragezeichen gepflastert ist – Wirtschaftsminister Al-Wazir zeigt sich zuversichtlich: „Offenbach ist eine der Städte, wo die Mobilität der Zukunft getestet wird und bereits real stattfindet.“ Die schrittweise Elektrifizierung des Verkehrs habe nun begonnen.