Dicke Luft an mehreren Fronten

Offenbach - Offenbachs Luft muss sauberer werden – und das so schnell wie möglich. Um Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge zu verhindern, müssen bis 2020 Maßnahmen greifen, damit die Grenzwerte für Stickoxide nicht überschritten werden. Von Steffen Müller

Gestern hat die Stadt ihr Konzept zur Luftreinhaltung vorgestellt – und erntet prompt Kritik aus der Wirtschaft.

Paul-Gerhard Weiß scheint hellseherische Fähigkeiten zu haben. Schon bei der Vorstellung der Strategie zur Luftreinhaltung vermutet der Umweltdezernent, dass die „Maßnahmen nicht bei jedem auf Verständnis treffen werden.“ Und er soll recht behalten. Knapp 90 Minuten nach Ende der städtischen Pressekonferenz äußert sich die IHK zu den Plänen. Und hat an zwei konkreten Punkten etwas auszusetzen.

„IHK lehnt Pförtnerampeln an Offenbachs Stadtgrenzen ab“ ist die Mitteilung überschrieben. Was die Industrie- und Handelskammer damit meint: Pförtnerampeln – die Stadt nennt die Methode „Zuflussdosierung“ – sollen dafür sorgen, dass zu bestimmten Zeiten auf bestimmten Strecken die Einfahrt nach Offenbach durch kürzere Grün-Phasen künstlich verlängert wird. Das Ziel dahinter: Der Verkehr wird reduziert oder verlagert sich von überfüllten Routen, da Pendler Staus umfahren oder auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen und das Auto stehen lassen.

So hat die Stadt durchgespielt, was passiert, wenn Rechtsabbieger von der Sprendlinger Landstraße auf den Odenwaldring kürzer Grün haben. Das errechnete Modell ergab, dass die Autofahrer Zeiteinbußen von etwa fünf Prozent haben, gleichzeitig aber auch der Schadstoffausstoß in der gesamten Stadt um fünf Prozent reduziert würde.

Für die IHK jedoch stehen Aufwand und Wirkung von Pförtnerampeln in keinem angemessenen Verhältnis. Die Stickstoff-Reduzierung um fünf Prozent sei für die geschätzten Gesamtkosten von fünf Millionen Euro zu gering, bemängelt Hauptgeschäftsführer Markus Weinbrenner und übt weitere Kritik an dem Projekt: „Eine solche Maßnahme nimmt weder Rücksicht auf die Zusammensetzung des Verkehrs noch auf die Fahrzeugarten“, führt er fort. „Anwohner mit Diesel-Pkw stehen dann genauso wie Fahrer eines Lieferfahrzeugs mit Elektroantrieb oder Pendler in benzinbetriebenen Wagen vor den Toren der Stadt im Stau.“ Die IHK befürchtet außerdem, es sei nicht zu gewährleisten, dass Arbeitnehmer im Berufsverkehr ihre Arbeitsplätze pünktlich erreichten.

Unterschiedlicher Meinung sind Stadt und IHK auch bei einem Durchfahrverbot für Lkw. Der städtische Luftreinhalteplan sieht vor, dass Laster, die Offenbach durchqueren, hier aber keine Erledigungen haben, von den Straßen verbannt werden. Verkehrsplaner Horst-Ingo Kupfer rechnet vor, dass rund 1200 dieser Brummis täglich durch die Stadt fahren. „Aus Faulheit“, wie Umweltamtsleiterin Heike Hollerbach ergänzt. Auch dazu äußert sich die IHK kritisch. Es müsse sichergestellt sein, „dass die Lkw, die aus Offenbach kommen oder dorthin wollen, dies auch künftig können“, hebt Weinbrenner hervor. Allerdings sieht die städtische Planung kein generelles Lkw-Verbot vor. Wer hier Aufträge auszuführen hat, darf selbstverständlich weiterhin nach Offenbach einfahren.

Einig sind sich Stadt und IHK aber grundsätzlich darin, dass die Luft sauberer werden muss. Weinbrenner und Weiß betonen unabhängig voneinander, dass Diesel-Fahrverbote für Pkw verhindert werden müssen. Auch einige Maßnahmen decken sich, beispielsweise der Vorschlag nach Park-and-Ride-Plätzen an der Stadtgrenze. Und die Zeit drängt. Ab 2020 dürfen die Stickoxid-Grenzwerte von 40 µg/m3 nicht mehr überschritten werden. Bisher hält nur die Messstation an der Bieberer Straße den Wert ein – was mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Reduzierung auf Tempo 30 zusammenhängt. An der Oberen Grenzstraße und der Mainstraße (etwa 47 µg/m3) werden die Grenzwerte weiterhin deutlich überschritten. Daher sieht der städtische Plan für die Luftreinhaltung auch eine Prüfung für einen Tempo-30-Abschnitt an der Mainstraße vor.

Ob, wann und welche Maßnahmen aber überhaupt umgesetzt werden (können), hängt wie so oft vom Geld ab. Für Projekte in ganz Deutschland stellt die Bundesregierung eine Milliarde Euro an Fördergeldern bereit. Auch Offenbach will Anteile aus dem Topf. Paul-Gerhard Weiß: „Wir hoffen, 60 bis 70 Prozent der Projekte durch Fördermittel bezahlen zu können. Aber selbstverständlich wird auch der städtische Haushalt belastet.“ Umweltamtschefin Hollerbach formuliert es deutlicher. „Ohne Fördergelder stehen wir mit dem Rücken zur Wand.“