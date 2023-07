Skurril: Stadt Offenbach lässt Grünstreifen bei Regen bewässern

Von: Jacob von Sass

Die Stadt Offenbach bewässert bei strömenden Regen einen Grünstreifen. Auf Facebook wird über die Maßnahme heiß diskutiert. Ist das nicht Wasserverschwendung?

Offenbach – Bei diesem Anblick trauten einige Bürger ihren Augen kaum: Ein Fahrzeug der Stadt Offenbach bewässerte am Dienstagmorgen (25. Juli) einen Grünstreifen am Odenwaldring. Erst einmal nicht ungewöhnliches, vor allem mitten im Sommer. Doch regnete es an diesem Tag wie aus Strömen, sodass sich einige Facebook-Nutzer die Frage stellten, weshalb der städtischen Rasen überhaupt zusätzliches Wasser brauche.

In Offenbach wurde bei Regen ein Grünstreifen gegossen

So gab es laut Bild eine heiße Diskussion über die Sinnhaftigkeit dieser Aktion unter den Usern der Social-Media-Plattform. Einige gingen davon aus, dass es sich einfach um einen klassischen Dienst nach Vorschrift gehandelt habe und kritisierten die Stadt daraufhin. Aufgrund von Wasserknappheit seien solche Maßnahmen nicht richtig. Andere schrieben dagegen, dass das Regenwasser im Sommer zur Bewässerung der Grünstreifen nicht ausreiche und somit Offenbach richtig gehandelt habe.

Bei ähnlich starkem Regen bewässerte die Stadt Offenbach kürzlich einen Grünstreifen

Offenbach lässt Grünstreifen bei Regen bewässern: „Boden extrem ausgetrocknet“

Natürlich äußerten sich auch die Stadtwerke Offenbach zur Debatte. Gegenüber der Bild erklärte eine Sprecherin: „Der Boden ist aktuell, nicht nur wegen der sommerlichen Temperaturen, der Sonneneinstrahlung und den zu geringen Niederschlägen, sondern auch wegen des andauernden Windes in den vergangenen Tagen extrem ausgetrocknet. Besonders stark trifft das die Mittelstreifen von großen Straßen wie dem Offenbacher Ring.“

Bei einem Rundgang am vergangenen Montag (24. Juli) haben die Stadtwerke festgestellt, dass trotz der einzelnen Niederschläge in den vergangenen Tagen so gut wie keine Feuchtigkeit in den Boden eingedrungen sei und schon gar nicht die Wurzeln der Stauden erreicht habe. Deshalb habe man sich dafür entschieden, einen Gießwagen mit einer großen Menge Wasser einzusetzen, um auch die unteren Bodenschichten zu bewässern.

Einsatz von Gießwagen zur Bewässerung für Grünstreifen in Offenbach eng getaktet

Laut Bild sei der Einsatz der Gießwagen in Offenbach eng getaktet, sodass auch bei Regen bewässert werde. Die Stadtwerke versicherten aber, dass „bei stärker einsetzendem Regen die Gießmenge reduziert wird.“ (Jakob von Sass)

