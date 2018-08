„Hauptsache braune Brühe“

Offenbach - 40.000 Tonnen Müll pro Jahr entstehen bundesweit allein durch Coffee-to-go-Becher. Laut Umweltbundesamt kaufen die Deutschen davon jährlich 2,8 Milliarden. Von Marian Meidel

In vielen Städten setzt man schon auf Mehrwegbecher-Systeme, auch im Offenbacher Rathaus prüft man diese Möglichkeit. Während viele Innenstadt-Cafés bereits versuchen, Verpackungsmüll zu reduzieren, herrscht bei einigen Betreibern Resignation.

Der Kaffee zum Mitnehmen ist für viele Menschen ein selbstverständlicher Bestandteil des Alltags – doch der Bechermüll, den der Genuss nach sich zieht, nimmt immer verheerendere Ausmaße an. Bundesweit sind es aktuell knapp 40.000 Tonnen Abfall, die pro Jahr so entstehen. Um der Müllflut Herr zu werden, werden vielerorts Mehrwegbechersysteme eingeführt. Eines davon, das deutschlandweit von rund 1000 Cafés genutzte „Recup“, findet sich seit Kurzem auch in Offenbach, wenn bislang auch nur im Café Don Pedro’s an der Frankfurter Straße (wir berichteten). Nun beabsichtigt die Stadt, das auf wiederverwendbaren Polypropylenbechern fußende System im Hinblick auf eine größere Verbreitung in der Innenstadt hin zu prüfen.

„Voraussichtlich im September werden wir uns mit dem Gewerbeverein und den Inhabern von Don Pedro’s zusammensetzen“, berichtet Birgitt Möbus von der städtischen Wirtschaftsförderung. Auch die Betreiber anderer Cafés werden zu diesem Treffen eingeladen. Ob Recup danach in Offenbach Schule macht, der Müll auf andere Weise begrenzt wird oder die guten Absichten nichts als ebensolche bleiben – noch steht’s in den Sternen. „Wir möchten die Leute auf dieses Thema hin sensibilisieren“, so Möbus. „Vielleicht braucht es nur einen kleinen Anstoß.“ Wenn man sich den Mitnehm-Kaffee im eigenen Becher hole, sei der Umwelt ja auch schon etwas geholfen.

Einige der innerstädtischen Koffein-Tankstellen machen von genau diesem Prinzip bereits Gebrauch. Eine Stippvisite unserer Zeitung zeigt: bei den meisten Cafés der Fußgängerzone in der Frankfurter Straße bekommt man Rabatt, wenn man seinen eigenen Becher mitbringt. Zehn Cent weniger zahlt man im Backwerk oder bei Tchibo, beim Bäcker Eiffler am Marktplatz zahlt man gar 25 Cent weniger. Lediglich bei der Back-Factory und der Wiener Feinbäckerei Heberer erntet man auf eine entsprechende Anfrage hin Kopfschütteln.

„Dass Mehrwegbecher in Offenbach funktionieren würden, glaube ich nicht“, sagt Annkatrin Metzlaff vom Main-Eiscafé im KOMM am Aliceplatz. „Dafür haben wir einfach nicht die Klientel hier.“ Gerade für kleine Unternehmen wie das Café im Einkaufszentrum rechne es sich finanziell nicht, 500 Mehrwegbecher zu ordern. „Dafür haben wir schlichtweg zu wenige Kunden“, so Metzlaff. Begrüßenswert fände sie umweltschonende Alternativen dennoch. „Dafür wäre allerdings Unterstützung vom Land oder der Stadt nötig, und die spart, wo es nur geht.“ Auch im Main-Eiscafé könne man seinen eigenen Becher mitbringen, nur genutzt werde das selten.

Ähnliche Erfahrungen hat auch Osman Göverim, Betreiber des Star-Wars-Cafés „Nerds Cantina“ im Kleinen Biergrund, gemacht. „Wir sind eine Wegwerfgesellschaft“, urteilt er resigniert. Schon mehrfach hat Göverim versucht, dem Verpackungsmüll entgegenzuwirken. „Wir hatten zum Beispiel überlegt, unsere eigenen Mehrwegbecher zu produzieren.“ Sechs, sieben Euro hätten die einmalig für den Kunden kosten sollen. Also startete Göverim unter seinen Gästen eine Umfrage, mit dem Resultat: „Es kam nicht gut an.“ Die meisten Umfrageteilnehmer begründeten es finanziell. „Manchen ist es schon zu teuer, 1,20 Euro für einen hochwertigen Kaffee zu zahlen. Die denken sich: Hauptsache billige braune Brühe im Becher.“ Aber auf seine eigene, sympathische Weise rebelliert Göverim dennoch gegen das Abfall-Imperium. Wer mit seinem eigenen Becher zu ihm kommt, bekommt zum Kaffee einen Keks geschenkt.