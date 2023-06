Stadt Offenbach stellt klar: Bordsteine sind für Schwergewichte trotz Anwohnerparkausweis tabu

Von: Christian Reinartz

Mit zwei Reifen auf dem Bordstein – das ist Fahrzeugen über 2,8 Tonnen verboten. Das gilt auch, wenn die Halter einen Anwohnerparkausweis haben. © rz, STadt Offenbach, GRAFIK: Möller-Bauscher

Die Stadt Offenbach weist Antragsteller für einen Anwohnerparkausweis künftig explizit auf das Verbot hin, mit den Reifen auf dem Gehweg zu parken.

Offenbach – Nach dem Ärger um das zu schwere Elektroauto des Offenbachers Henryk Fridman, dem die Stadt den Anwohnerparkausweis wegnahm (wir berichteten), legt die Stadt nun nach. Und zwar mit einem expliziten Hinweis für Antragsteller, die ein Fahrzeug über 2,8 Tonnen besitzen.

„Die Stadt hat nun die Ausgabe der Bewohnerparkausweise mit Blick auf die Gewichtsklasse der Fahrzeuge angepasst und dabei sichergestellt, dass das Gewicht der abgestellten Pkw besser kontrolliert werden kann“, heißt es aus dem Presseamt. Zwar erhielten alle Anwohner, die das beantragten, einen Bewohnerparkausweis für ihren Bezirk. „Die Ausweise enthalten jedoch künftig bei Fahrzeugen über 2,8 Tonnen einen deutlichen Hinweis, dass das Parken auf Gehwegen mit diesem Fahrzeug nicht erlaubt ist.“ Und zwar auch, wenn dort eigentlich das Parken per Beschilderung erlaubt ist. Diese Regelung soll Schäden durch zu schwere Fahrzeuge „an Gehwegplatten und dem Unterbau von Gehwegen verhindern“, so die Stadt. Sogenannte SUV oder auch manche E-Kombis sind mittlerweile allerdings deutlich schwerer.

Offenbach: Regel ist Teil der Straßenverkehrsordnung

Die Regel ist freilich nicht neu und schon gar nicht exklusiv für Offenbach. Stadtsprecher Fabian El Cheikh stellt klar: „Fahrzeuge über 2,8 Tonnen durften noch nie auf Gehwegen parken.“ Das sei bundesweit in der Straßenverkehrsordnung geregelt. Das Ordnungsamt kontrolliere anhand des Bewohnerparkausweises auch künftig verstärkt, dass diese Regelung eingehalten wird.

In der Praxis heißt das: Halter von Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht über 2,8 Tonnen, egal von E-Auto oder Verbrenner, dürfen mit ihrem Anwohnerparkausweis nur dort parken, wo die Reifen nicht auf dem Bordstein stehen. Gerade im Innenstadtbereich gibt es aber noch zuhauf solche Parkregelungen, bei denen die Autos auf diese Weise abgestellt werden sollen (siehe Beispielschilder rechts). Diese Bereiche sind folglich für die Besitzer solch schwerer Autos tabu. Sie dürfen nur dort parken, wo alle vier Räder auf der Straße stehen.

„Immerhin gibt es jetzt eine klare Regelung, auf die Besitzer solcher Autos im Vorfeld hingewiesen werden“, urteilt Henry Fridman. Zwar falle so für diese Fahrzeuge ein Teil der Stellplätze weg. „Aber in vielen Bereichen der Stadt kommt das sowieso nicht zum Tragen, weil auf der Fahrbahn geparkt wird.“ Er sei froh, dass sein Fall in der Verwaltung eine Diskussion angestoßen habe, die nun in dieser deutlichen Klarstellung gemündet habe. (Christian Reinartz)