Stadt Offenbach und Eltern uneins über Zukunft der Goetheschule

Von: Frank Sommer

Die Elternvertreter Gina Seidel und Oliver Schick sorgen sich um die Zukunft der Goetheschule. © Sommer

Es knirscht mal wieder zwischen Stadt, Eltern und Leitung der Goetheschule in Offenbach: Über deren vorgesehene Erweiterung gehen die Meinungen auseinander.

Offenbach -Bekanntlich soll ein Teil der Liegenschaft des ehemaligen Polizeireviers an der Berliner Straße der Schule zugeschlagen werden – dass Eltern wie Lehrer gern die komplette Liegenschaft hätten, ist kein Geheimnis. Planungs- und Schuldezernent Paul-Gerhard Weiß hatte jedoch betont, dass beide Häuser des ehemaligen Reviers der Schule überproportional viel Platz einräumen würden, ein Teil soll daher anderweitig genutzt werden. Nach unglücklicher Kommunikation seitens der Stadt ist die Nutzung als Rettungswache für den Offenbacher Norden jedoch politisch nicht mehr durchsetzbar.

Eltern und Lehrer hatten im vergangenen Jahr Unterschriften für eine rasche Erweiterung der Schule gesammelt. „Bei der Übergabe versprach uns Weiß, dass nichts über unsere Köpfe hinweg entschieden werde und wir frühzeitig bei Änderungen involviert werden“, sagt Elternbeirat Oliver Schick, Mitglied der Sanierungsgruppe an der Schule. Doch eingebunden in die Planung der Stadt fühlen sich die Eltern nicht. „Es heißt, die Schule soll in Richtung Ganztagsangebot gehen, aber bisher wurde weder der Bedarf an zusätzlichen Räumen ermittelt noch das Gespräch mit der Schulleitung und uns gesucht“, beklagt Schulelternbeirätin Gina Seidel.

Das Verhältnis zwischen Stadt auf der einen, Eltern und Lehrern auf der anderen Seite ist seit Jahren angespannt, da die Stadt die Schule in Sachen Sanierung immer wieder vertröstete – an anderen Schulen war die Situation noch schlechter, dort bestand zuvor Handlungsbedarf. Für erneuten Unmut sorgt, dass vor einigen Wochen Pläne des Architekturbüros Plus Bauplanung im Internet aufgetaucht sind, die Details eines Erweiterungsbaus zeigen. „Die Pläne wurden, als wir bei der Stadt nachfragten, wieso da schon etwas so weit fortgeschritten ist, wieder aus dem Netz genommen“, sagt Seidel.

Auf Nachfrage heißt es von der Stadt, dass das Architekturbüro die Pläne auf eigene Initiative auf der Seite „Competitionline“ vorgestellt habe. Dies sei kein Vergabeportal, sondern zeige Interessenten und anderen Büros, welche Ideen es gebe. Es seien „Stegreif-Entwürfe“ aus der Bewerbung des Büros gewesen, die dieses veröffentlicht habe.

Die Bewerbung war allerdings erfolgreich, Plus Bauplanung wurde von der Stadt mit Erweiterung und Umgestaltung der Schule beauftragt. „Derzeit befindet sich das Projekt in einer sehr frühen Planungsphase, an die sich noch verschiedene Planungs- und Abstimmungsprozesse anschließen“, schreibt die Stadt.

Entschieden ist somit noch nichts, doch die latente Unzufriedenheit der Eltern mit der städtischen Kommunikation hat sich so verstärkt. Zumal ihnen aus dem politischen Raum zugespielt wurde, dass die Stadt überlege, in einem Teil des ehemaligen Reviers ein Wohnheim oder Gewerbe unterzubringen. „Wir möchten, dass man uns reinen Wein einschenkt, was noch in die Gebäude soll“, sagt Seidel. Kategorisch lehnen die Eltern eine Teilung ab – eine Maximalforderung, für die es bei der Stadt keine Unterstützung gibt.

Handlungsbedarf sehen die Eltern zudem bei der Zugangssituation: Sie fordern einen zweiten Eingang von der Berliner Straße aus. Außerdem fürchten sie, dass die Schule durch Zuzug im Stadtteil weiter wächst. „Schon jetzt als fünfzügige Schule brauchen wir mehr Räume, wie soll das funktionieren, wenn sie sechszügig wird?“, sagt Schick.

„Wir haben andere Vorstellungen, wie die Schule aussehen soll, als die Stadt“

Das Schulamt gehe nicht davon aus, dass die Goetheschule sechszügig wird, heißt es seitens der Stadt. „Seit Eröffnung der Hafenschule umfasst der Schulbezirk der Goetheschule nur noch Teile des Nordends und Westends. Auch wenn in diesem Einzugsgebiet neue Wohnungen entstanden sind, kann die Schule in fünf Zügen genügend Plätze bereitstellen“, sagt Stadtrat Weiß.

Die von den Eltern bemängelte Eingangssituation werde in die Erweiterungsplanung einbezogen, heißt es. Ob ein zweiter Eingang geschaffen wird, sei aber noch nicht entschieden.

„Wir haben andere Vorstellungen, wie die Schule aussehen soll, als die Stadt“, bringt Schick es auf den Punkt. Umso wichtiger sei es, dass man miteinander ins Gespräch komme. (Frank Sommer)