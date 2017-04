Stadtbrandinspektor kritisiert Freiwilligen Polizeidienst

Offenbach - Über den vor kurzem gefassten Beschluss des Stadtparlaments, in Offenbach wieder einen Freiwilligen Polizeidienst einzuführen, waren die ehrenamtlichen Brandschützer in der Stadt nicht gerade erfreut.

Redakteur Matthias Dahmer befragte dazu Stadtbrandinspektor Klaus Werner. Der 37-Jährige ist seit 2015 Chef der Freiwilligen Feuerwehren in Offenbach.

Wie groß ist der Unmut bei der Feuerwehr über die Einführung des Freiwilligen Polizeidienstes in Offenbach?

Der Unmut ist grundsätzlicher Art. Zunächst möchte ich betonen, dass wir Gründe und Ziele der beabsichtigten Einführung dieses Polizeidienstes nicht kommentieren, da dies alleine Angelegenheit der Politik ist. Niemand aus den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr hat etwas dagegen, wenn diese Maßnahme dazu führt die objektive Sicherheitslage in unserer Stadt zu verbessern.

Was sind die Hauptkritikpunkte?

Unsere Kritik richtet sich alleine gegen die Namensgebung „Freiwilliger“ Polizeidienst und die damit suggerierte Vergleichbarkeit zum ausgeübten Ehrenamt in der Freiwilligen Feuerwehr. Beim „Freiwilligen” Polizeidienst wird im grundsätzlichen Unterschied zum Freiwilligen Feuerwehrdienst denjenigen, die diesen Dienst wahrnehmen, eine Vergütung je Dienststunde gewährt. Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr leisten ihre Dienste stets ehrenamtlich und unentgeltlich, bekommen also keinerlei Vergütung! Von Seiten des Landesfeuerwehrverbandes Hessen wurde damals zur Schaffung des „Freiwilligen“ Polizeidienstes angeregt, diesen umzubenennen und das Wort „Freiwilliger“ aus dem Namen zu streichen. Damit wäre die scheinbare Vergleichbarkeit zum Ehrenamt in der Freiwilligen Feuerwehr nicht mehr gegeben gewesen und unserer Kritik abgeholfen worden. Leider hat man von Seiten der Landesregierung diesen Schritt bis heute nicht getan.

Wäre es für Sie ein gangbarer Weg, wenn die Freiwilligen der Feuerwehr auch eine Aufwandsentschädigung bekämen?

Ich denke das ist nicht zielführend und geht am Wesen unserer Kritik vorbei. Wie oben bereits dargestellt, geht es uns nicht um die Gewährung einer Aufwandsentschädigung, denn diese wird den berechtigten Personen, die regelmäßig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen werden, vor allem die Führungskräfte, von der Stadt auf Grundlage der Hessischen Dienstreise- und Aufwandsentschädigungsverordnung bereits gewährt. Die Vergütung der Angehörigen des „Freiwilligen“ Polizeidienstes erhalten eben keine Aufwandsentschädigung, sondern einen sozialversicherungspflichtigen Stundenlohn. Und dieser Weg, also die Leistungen der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr zukünftig mit einem Stundenlohn zu vergüten, ist für uns nicht das Ziel!

Wurden die Freiwilligen Feuerwehren vor Einführung des Polizeidienstes in Offenbach von der Politik überhaupt mal gefragt?

Ja und Nein, die Freiwillige Feuerwehr und meines Wissen nach auch andere Freiwillige Hilfsorganisationen wurden diesbezüglich nicht direkt befragt. Es gab vor Jahren unter Oberbürgermeister Grandke Kontakte, in denen wir Gelegenheit hatten unsere Kritikpunkte anzubringen. Zuletzt gab es einen Austausch während des Kommunalwahlkampfes, in dem wir unsere Kritik erneuern konnten. Aktuell gab es jedoch keine weiteren Gespräche, um unsere Meinung zu hören, bzw. unsere Kritik in der Planung zu berücksichtigen.

Sehen Sie eine Möglichkeit, die Entscheidung für den Polizeidienst - den es ja schon einmal für kurze Zeit in Offenbach gab - wieder rückgängig zu machen?

Natürlich gibt es immer die Möglichkeit solche Entscheidungen rückgängig zu machen. Dies liegt in diesem konkreten Fall jedoch nicht in unserem Entscheidungsermessen und kann deshalb von uns auch so nicht beurteilt werden.

