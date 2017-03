Stadthalle für SPD-Kandidat Martin Schulz tabu

Offenbach - Am 8. November 1990 hatte Oskar Lafontaine als SPD-Kanzlerkandidat einen Auftritt vor fast 2000 Menschen in der Offenbacher Stadthalle. Sein Nachfolger Martin Schulz darf nicht beweisen, dass er ebenso viele Interessierte mobilisieren kann. Halle und Capitol bleiben ihm verschlossen – wie jedem anderen Politiker auch. Von Thomas Kirstein

Was die SPD nun lernte, haben in den vergangenen Jahren auch schon CDU, FDP und Piraten erfahren: Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der GBO-Töchter Stadthalle Offenbach Veranstaltungs-GmbH und Capitol Theater-GmbH schließen seit 2013 politische Veranstaltungen kategorisch aus. Hintergrund für die Einschränkung war das damalige Ansinnen der rechtsextremen und mit einem ersten Verbotsverfahren bedachten NPD, in die Einrichtung am Nassen Dreieck einmarschieren zu dürfen. In Übereinkunft mit der Rechtsabteilung der GBO und deren Chef Winfried Männche wurde beschlossen, solchen Auftritten ein für allemal einen Riegel vorzuschieben. Stadthallen- und Capitol-Geschäftsführerin Birgit von Hellborn bedauert, dass dies auch die demokratischen Vereinigungen betrifft: „Aber gesetzlich gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz für alle Parteien. Lassen wir eine zu, müssen wir alle zulassen, ob wir sie wollen oder nicht.“ 2013, so erinnert sie sich, stand das Stadthallen-Management unter massivem Druck der NPD, die juristische Schritte androhte.

Nun kann normalerweise jeder Anbieter von Örtlichkeiten entscheiden, mit wem er ins Geschäft kommt. Bei der GBO und ihren Töchtern ist man jedoch überzeugt, dass dies für kommunale Gesellschaften wie sie nicht gilt. Bei ihnen greife das Gleichheitsgebot, betont Birgit von Hellborn. Der AGB-Passus erspart auch weitere mögliche Auseinandersetzungen: Er erlaubt es, ohne Begründung und ohne Gefahr von Rassismus-Vorwürfen Veranstaltungen etwa von türkischen Parteien abzulehnen.

Die abschlägig beschiedene Schulz-Anfrage der Offenbacher SPD hat die örtlichen Parteien mit dem Problem beschäftigt. Eine Auseinandersetzung damit wird aber bis nach der Bundestagswahl vertagt. „Man kann nochmal darüber reden, aber man sollte jetzt nicht vorher für eine Partei was ändern“, meint FDP-Fraktionschef Oliver Stirböck. Stadtkämmerer Peter Freier (CDU) hält die Regelung für in Ordnung, da sie dem Gleichheitsgrundsatz Rechnung trage.

CDU sieht Schulz angekratzt Zur Fotostrecke

Ganz anders der Aufsichtsratsvorsitzende der GBO. Oberbürgermeister Horst Schneider (SPD) findet die Beschränkung, von der er bislang nichts wusste, „völlig absurd“. Eine selbstbewusste demokratische Kommune könne doch nicht im Vorhinein aus Angst vor einem schlecht ausgehenden Urteil pro NPD ein dauerhaftes Verdikt gegen alle demokratischen Parteien verhängen, sagt Schneider. Und: Wo könnten künftig noch Parteitage stattfinden, wenn sich alle Kommune der Bundesrepublik an Offenbach ein Beispiel nähmen?

Überrascht vom „Generalverbot“ wurde auch SPD-Geschäftsführer Marius Statescu, der die Anfrage für eine Veranstaltung mit seinem Kanzlerkandidaten stellte. „Es war eine Enttäuschung, aber wir haben uns damit abgefunden“, sagt er. Obwohl auch die EVO bezüglich ihrer Alten Schlosserei abwinkte – grundsätzlich nichts Politisches –, fällt doch ein Schulz-Effekt für Offenbach ab: und zwar am 9. Juni in der ESO-Sportfabrik der TSG Bürgel.