Stadtpolizei hat nun ein waches Auge auf Hafen

So sieht’s aus – leider. Unser Leser hat im Hafen digital dokumentiert, was die Stadt abstrakt beschreibt...

Offenbach - Der Lenz zeigt sich von seiner schönen Seite. Und er lockt die Menschen aus ihren Häusern. Unter anderem ans Mainvorgelände und ins neuangelegte Hafengebiet.

Die Kehrseite der Medaille ist jedoch die damit einhergehende Vermüllung, die den ESO Stadtservice auf Trapp hält. Kaum gereinigt, ist’s schon wieder verschmutzt, wie Leser bemängeln. Vor allem an Plätzen, an denen man die Sonne genießen kann, haben die Mitarbeiter besonders viel zu tun. So leeren sie die Papierkörbe etwa am Mainufervorgelände seit ein paar Tagen häufiger als in der kalten Jahreszeit. „Die Papierkörbe werden dort jetzt bis zu sieben Mal in der Woche geleert“, heißt es in einer Mitteilung. Auch die Teams der Straßenreinigung, ausgestattet mit Reisigbesen und Kehrmaschinen, sind unterwegs, „um die Abfälle und Verunreinigungen möglichst zeitnah zu beseitigen“.

Ähnlich verhält es sich im Hafen, wo Zahl und Leerungsintervalle der Papierkörbe seit Anfang April erhöht wurden. In den nächsten Tagen stellt der ESO auf dem Hafenplatz fünf weitere Papierkörbe auf, die Montag bis Freitag täglich- und am Wochenende sogar zweimal täglich werden. Positiv ist, dass die Papierkörbe rege genutzt werden. Allerdings landet der Müll auch auf den Grünflächen und sogar im Hafenbecken. „Wenn ein Papierkorb voll ist, dann muss ich meinen Müll eben wieder mitnehmen oder in den nächsten Papierkorb werfen. Ihn einfach fallen zu lassen ist die schlechteste Alternative und stellt zudem eine Ordnungswidrigkeit dar“, sagt Christian Broos vom Ordnungsamt noch am Freitag.

Unterwegs mit den Offenbacher Müll-Detektiven: Bilder Zur Fotostrecke

Wie das am Ende aussieht, hat Leser Sebastian G. einen Tag später dokumentiert. Für ihn und andere Anwohner ein „samstäglicher Normalzustand“. Den will die Stadt nicht länger hinnehmen. Die Stadtpolizei wird daher ab sofort das Mainvorgelände und den Hafen „verstärkt bestreifen“. Wer seinen Müll wild entsorgt und erwischt wird, zahlt ein ein Verwarngeld von bis zu 55 Euro. Ordnungsdezernent Peter Schneider: „Ich freue mich sehr, dass unsere öffentlichen Anlagen so gut angenommen werden. Damit wir jedoch alle unsere Freude daran haben, ist es wichtig, dass sie sauber sind. Ich habe daher unsere Stadtpolizei angewiesen, Verstöße zu ahnden.“ (mk)