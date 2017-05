Entlastung bei Stickstoffdioxid: „Fahrverbote werden kommen“

Offenbach - Verkehrswende verkehrt: Erst ruft die Politik alle umweltbewussten Bürger zum Kauf von Dieselautos auf, jetzt scheint es besser, die Dreckschleudern zu verschrotten. Von Michael Eschenauer

In dieser Situation fühlen sich die Städte angesicht drohender Klagen wegen Grenzwertüberschreitungen bei Stickoxiden allein gelassen – und fordern die „große Politik“ auf, endlich eine Marschrichtung vorzugeben. Angesichts des wachsenden Handlungsdrucks, dem sich die Städte und Gemeinden ausgesetzt sehen, müssten diese eigentlich wutentbrannt auf die Politiker in Berlin und Brüssel losgehen. Immerhin hätten die bei ihnen ein Problem abgeladen, das nur höheren Ortes gelöst werden könnte, sagte Jürgen Dieter vom Hessischen Städtetag bei der „Regionalkonferenz Luftreinhaltung Rhein-Main“ gestern im Offenbacher Ostpol. Eingeladen hatten die Städte Offenbach, Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden und Mainz. Vor rund 60 Zuhörern berieten Vertreter von Städten, Ministerien, dem Städtetag und Fachverwaltungen die Frage, wie die Luft in Hessens Städten besser werden könne.

Dass sie eindeutig besser werden muss, stellte Stefan Jacobi vom Hessischen Landesamt für Naturschutz und Geologie (HLNUG) fest. Während die Belastung durch Feinstaub in Großstädten wie Offenbach unter den Grenzwerten bleibe und langfristig sinke, liege die langfristige Belastung durch Stickstoffdioxid in verkehrsnahen Lagen zum Teil um 50 Prozent über den Grenzwerten. In städtischen Lagen allgemein werde der Grenzwert in der Regel eingehalten.

Auch wenn die Belastung durch Stickstoffdioxid um 1,3 Prozent im Jahr zurückgehe, reiche dies „bei weitem“ nicht aus. Hauptursache für den nur schleppenden Rückgang sei der Autoverkehr und hier besonders die Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Emissionen und den theoretischen EU-Normen. Auch die scharfe Euro-6-Norm werde von Diesel-Fahrzeugen im Straßenbetrieb um das Sechsfache überschritten, so der Umweltexperte. Alle weiteren Luftschadstoffe seien rückläufig oder erreichten nur niedrige Werte. „Aber Stickstoffdioxid bleibt in den nächsten Jahren das größte Problem.“

Er habe nur die Hoffnung, dass man in Berlin das Thema im Wahlkampf aufgreifen werde, reagierte Städtetags-Vertreter Dieter. Es gehe um Maßnahmen der Belastungsminderung und nicht darum Grenzwerte in Frage zu stellen. „Niemand ist glücklich über die blaue Plakette, aber sie ist wohl ohne Alternative“, sagte Dieter zur möglichen Einführung eines Identifikationsmittels für Dieselfahrzeuge, die die schärfere Euro-6-Norm erfüllen.

Wo Autofahrer am längsten im Stau stehen Zur Fotostrecke

Birgitt Kretzschmar vom Umweltamt Darmstadt bezeichnete als effektivste Maßnahme, die man in der Stadt ergriffen habe, das Durchfahrtsverbot für Lastwagen sowie Maßnahmen zur Verflüssigung des Verkehrs.

Peter Dommermuth vom Umweltdezernat Frankfurt sah keine Möglichkeit, ein Bürgerticket für den ÖPNV aufzulegen, um den Individualverkehr zu vermindern. Hierfür sei die Infrastruktur von Bahn und Bus nicht ausgelegt. Ein Ausbau kurzfristig nicht leistbar. Er und die anderen Redner setzen Hoffnungen auf kleine Schritte auf kommunaler Ebene und klare Vorgaben von oben.

Katrin Eder, Umweltdezernentin in Mainz, bezeichnete die Städte allgemein als umweltbewusst handelnde Triebkräfte bei der Gestaltung des kommunalen Raumes, und auch Marita Mang vom hessischen Umweltministerium sieht eine neue Ausrichtung ihres Hauses weg von der Prämisse „Verkehr muss vor allem laufen“, hin zu einer Sichtweise, die den Aspekten Lärm und Schadstoffen Rechnung trägt. Allerdings stehe man angesichts der Diesel-Problematik unter einem derartigen Zeitdruck, dass Strategien wie die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs oder Ähnliches ins Leere liefen. In irgendeiner Form, dessen ist sich Mang sicher, werde ein lokal wirkendes Fahrverbot für schadstoffintensive Diesel-Fahrzeuge kommen. Der Druck der Gerichte werde nicht nachlassen. Wichtig sei, dass die Kommunen jetzt Vorbereitungen träfen.

Sportliche SUVs statt Strom-Saubermänner Zur Fotostrecke

Tempolimits wurde eine Absage erteilt. Eder: „De facto haben wir in den Innenstädten bereits Tempo 30.“ Mang: „Auf Autobahnen gibt es nur wenige Abschnitte ohne Tempolimit.“ Nach Einschätzung von Ulrich Reuter als Vertreter der „grün gepolten“ Stadt Stuttgart sind Tempolimits in Deutschland „nicht mehrheitsfähig“. Jakobi vom HLNUG sprach sich für einen nachhaltigen Umbau der Städte hin zu mehr Verkehrsvermeidung aus, und auch Reuter sieht in der Zusammenlegung von Wohnen und Arbeiten eine Strategie, um Verkehr und damit Schadstoffe zu vermeiden.

Rubriklistenbild: © dpa