Städtische Finanzplanung: Kämmerer Peter Freier (CDU) zu den Turbulenzen

Offenbach - Das Regierungspräsidium Darmstadt als Aufsichtsbehörde hat der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt eine Absage erteilt. Entgegen der Absprachen muss Offenbach nun schon 2020 und damit zwei Jahre früher als vorgesehen ausgeglichene Haushalte vorlegen.

Im Interview spricht Bürgermeister und Kämmerer Peter Freier darüber, wie es weitergeht.

Herr Bürgermeister, auf welche Erhöhung müssen sich denn die Offenbacher bei der Grundsteuer einstellen?

Da sind wir intern intensiv am Berechnen. Einen Betrag kann ich deshalb heute noch nicht nennen. Aber klar ist: Das Sanierungsende des Schutzschirms ist absehbar, der Haushaltsdruck steigt von Jahr zu Jahr und am Ende ist der Druck am höchsten. Aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung ist jedem Stadtverordneten bekannt, wie hoch die Messlatte liegt.

Kann es sich Offenbach denn erlauben, das Wohnen damit weiter zu verteuern?

Offenbach ist stark gewachsen. Seit 2010 um rund 18 000 Einwohner, das ist einmal die gesamte Stadt Heusenstamm. Das ergibt einen großen Bedarf an Infrastruktur, insbesondere Schulen und Kitas. Wir müssen drei neue Schulen bauen und haben an anderen Schulen Erweiterungsbedarf. Dem muss man ja nachkommen. Gleichzeitig hat sich die Stadt verpflichtet, sowohl im Schutzschirmvertrag als auch in der Hessenkasse, spätestens ab 2022 alle haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen zu erfüllen. Also ausgeglichene Haushalte mit Überschüssen!

Wir würden Ihnen doch noch gerne eine Zahl entlocken. Derzeit liegt der Grundsteuerhebesatz bei 600 Prozent. Auf wie viel geht es denn rauf?

Es geht nicht nur um höhere Einnahmen, sondern auch um Einsparungen. Wir schauen uns eine Menge Maßnahmen an. Ein Teil davon ist die Einnahmeerhöhung. Da hat die Stadt zwei Stellschrauben: Gewerbesteuer oder Grundsteuer.

Kann also die Gewerbesteuer auch ein Thema werden?

Der Koalitionsvertrag schließt eine Erhöhung der Gewerbesteuer aus.

Wie sieht denn in diesem Jahr die Entwicklung der Gewerbesteuer aus?

Sehr erfreulich. Nach Stand heute sind wir bei 94 Millionen Euro brutto. Da geht noch die Gewerbesteuerumlage von 12,5 Millionen Euro, die wir an das Land zahlen müssen, ab. Wenn wir dauerhaft bei 94 Millionen Euro netto wären, dann würde sich manches leichter darstellen lassen. Aber das ist ja nicht der Fall. Die Gewerbesteuer hat den Riesennachteil, dass sie nicht planbar ist. 2016 hatten wir 84 Millionen Euro brutto, 2017 waren es nur 60 Millionen Euro brutto.

Planbarer ist die Grundsteuer B. Wie hoch sind denn derzeit die Einnahmen daraus?

Rund 29 Millionen Euro. Die Zielmarge ist klar: Wir haben im nächsten Jahr einen Zahlungsmittel-Nettobedarf von 28 Millionen Euro, in 2020 von ungefähr 24 Millionen, in 2021 von 20,5 Millionen und in 2022 von 16 Millionen Euro. Das ist das, was die ganzen Jahre schon bekannt war und jeder nachlesen konnte.

Nichts Neues, also. Und da sind Sie davon ausgegangen, dass das vom RP akzeptiert werden würde?

Die Genehmigung eines Haushalts bezieht sich immer auf das aktuelle Jahr. Und da sind wir innerhalb der Schutzschirmvereinbarung. Geplant waren -12,6 Millionen Euro erlaubt sind -15 Millionen.

Wie ist denn dann diese härtere Gangart zu erklären? Gab es in den Vorabgesprächen keine Signale?

Es gab keine Signale seitens des RP, dass der Haushaltsausgleich schon in 2020 und nicht wie vertraglich vereinbart erst 2022 erfolgen soll. Gleiches gilt für die Hessenkasse. Die Planungen waren darauf ausgerichtet, den Schutzschirm für 2019 einzuhalten. Und das haben wir auch dargestellt. Darüber hinaus hatten wir beabsichtigt, im nächsten Jahr eine grundsätzliche Neubewertung der Einnahmen und Ausgaben gerade mit Blick auf mögliche Steuererhöhungen vorzunehmen.

Wie muss man sich die Gespräche mit dem RP vorstellen? Sind das regelmäßige Treffen oder sind das Gespräche nur bei Bedarf?

Gespräche mit dem RP führt man dann, wenn valide Zahlen vorliegen. Zwischen der Beschlussfassung des Planentwurfs im Magistrat am 17. Oktober und der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 29. November erfährt der Haushalt zahlreiche Veränderungen. Das ist ein ganz normaler Vorgang. So etwas wie eine Vorabgenehmigung vom RP gibt es nicht. Das Problem ist der hohe Investitionsbedarf aufgrund des Wachstums der Stadt. Das summiert sich auf über 100 Millionen Euro zusätzlich. Es geht hier um die Grund-Daseinsvorsorge, insbesondere um Schulen. Wir machen nichts nice-to-have, wir planen kein Museum der Weltkulturen in Offenbach.

Und diese Bedarfe wurden vom RP nicht anerkannt?

Der RP bestreitet nicht den Bedarf. Er signalisiert aber, dass wir zur Finanzierung höhere Einnahmen benötigen. In den vergangenen Jahren wurden für viele beschlossene Projekte zu wenige Mittel eingeplant. Das holt uns jetzt ein, je weiter die Projekte voranschreiten, plus die zusätzlichen Projekte. Beim Gespräch am Freitag, 23. November, als alle Zahlen auf dem Tisch lagen, haben wir darüber gesprochen, was wir machen können, um die Kreditermächtigung in der benötigten Höhe zu bekommen. Vereinbart war, einen Textpassus im Haushaltssicherungskonzept aufzunehmen, wonach sich Offenbach verpflichtet, höhere Einnahmen zu generieren. Die genaue Umsetzung dessen wäre dann im 1. Halbjahr nächsten Jahres in einem Nachtragshaushalt erfolgt. Das hatten wir an diesem Freitag besprochen. Und dann kam am Montag darauf die überraschende Mitteilung, wir müssten schon im Jahr 2020 den Ausgleich darstellen.

Das Interview führten Matthias Dahmer und Thomas Kirstein - das vollständige Interview lesen Sie in der heutigen Ausgabe der Offenbach-Post (20. Dezember).