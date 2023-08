Stahlbetonskelette am Offenbacher Kaiserlei bald Studentenwohnheime?

Von: Caspar Felix Hoffmann

Ein Investor hat die ehemaligen Siemens-Hochhäuser am Offenbacher Kaiserlei gekauft. Dort sollen Studentenwohnheime entstehen – wann, ist noch unklar.

Offenbach – Seit fast 20 Jahren stehen die ehemaligen Siemens-Hochhäuser am Offenbacher Kaiserlei leer. Nun könnte dort einem Medienbericht zufolge ein riesiges Studentenwohnheim entstehen. Nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) hat der Eigentümer, die Adler-Gruppe, die Immobilie an einen Hamburger Investor verkauft. Dieser wolle das Hochhausensemble in ein riesiges Studentenwohnheim umwandeln.

Die Stadt Offenbach bestätigte auf Anfrage dieser Redaktion den Verkauf, konnte sich aber nicht zu den weiteren Plänen des Investors äußern. Laut FAZ hat der Käufer noch ein Rücktrittsrecht, sollten sich unerwartet hohe Risiken aus dem Projekt ergeben. „Wir sind immer interessiert – und dankbar – für Wohnraum für Studierende“, teilte das Studierendenwerk Frankfurt auf Anfrage dieser Redaktion mit. „Bei diesem Projekt ist aber noch vieles offen.“ Das Studierendenwerk Frankfurt hat die Aufgabe, die Studentinnen und Studenten im Rhein-Main-Gebiet zu fördern und betreibt deshalb selbst Studentenwohnheime.

Die Stahlbetonskelette der ehemaligen Siemens-Hochhäuser und stillstehende Baukräne am Offenbacher Kaiserlei. © Norbert Neetz/Imago

Hochhäuser am Offenbacher Kaiserlei: 2020 wurden die Bauarbeiten eingestellt

Die Hochhäuser beherbergten bis 2004 die Kraftwerk Union. Sie war eine gemeinsame Tochter von Siemens und AEG. Nach fast 15 Jahren Stillstand trat 2019 die Berliner CG Gruppe auf den Plan. Der Berliner Investor wollte die Hochhäuser entkernen und zu möblierten Wohnungen umbauen.

Doch daraus wurde nichts. Die CG-Gruppe ging zunächst in der Consus Real Estate AG auf, die wiederum kurz darauf in der Adler-Gruppe aufging – dem letzten Eigentümer der Hochhäuser. Diese hatte offenbar längst das Interesse an dem Projekt in Offenbach verloren. 2020 wurden die Bauarbeiten eingestellt. Nach der Entfernung der Fassade und der Entkernung ragen die Stahlbetonskelette der Türme und stillstehende Baukräne über den Kaiserlei. (cas)