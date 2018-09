„Stark“ ist Wort der Stunde - Bouffier kritisiert AfD scharf

CDU beschließt Programm für Landtagswahl einstimmig

+ © Arne Dedert/dpa Volker Bouffier beim Landesparteitag der CDU Hessen in Offenbach © Arne Dedert/dpa

Offenbach - Die Hessen-CDU zeigt sich bei ihrem Parteitag am Samstag in Offenbach einig. Ohne Gegenstimme beschließt sie im Industriebau Fredenhagen ihr Programm für die Landtagswahl am 28. Oktober. Spitzenkandidat Volker Bouffier findet dabei starke Worte gegen Extremismus. Von Eva-Maria Lill