So lief das Weihnachtsgeschäft in Offenbach 

Offenbach – Er ist seit vielen Jahren ein profunder Kenner des Offenbacher Einzelhandels – Stefan Becker, Chef des Modehauses M. Schneider und Vorsitzender des Gewerbevereins Treffpunkt Offenbach.

Zum Weihnachts- und Umtauschgeschäft sowie zur Zukunft der Offenbacher Innenstadt stellte er sich den Fragen unserer Zeitung.

Das Weihnachtsgeschäft und die Zeit um den Jahreswechsel gilt für Einzelhändler als umsatzstärkste Zeit. Wie lief es diesmal in Offenbach?

Die Mitglieder des Gewerbevereins Treffpunkt Offenbach erzielten nach meiner Kenntnis Umsätze auf Vorjahresniveau. Das gleiche gilt für M. Schneider und die dazugehörigen Filialen. Hier ist jedoch anzumerken, dass mehr Gutscheine gegenüber dem Vorjahr verkauft wurden, welche dann nach Weihnachten eingelöst werden.

Nach Weihnachten folgt meist das große Umtauschen: Wie sehr gilt dies diesmal in Offenbachs Geschäften? Gibt es möglicherweise einen Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund des Online-Handels?

Von anderen Geschäften liegen mir keine konkreten Rückmeldungen vor. Bei M. Schneider ist der Umtausch rückläufig. Einflüsse auf den Umtausch bedingt durch den Onlinehandel sind nicht spürbar.

Bleiben wir beim Online-Handel, der ja als größte Bedrohung des lokalen Einzelhandels gilt. Wo sehen Sie die Risiken, wo die Chancen? Speziell auch in Bezug auf Offenbach?

Der Onlinehandel ist die größte Herausforderung für den stationären Handel. Als Risiko ist die Schließung von Geschäften und der daraus resultierende Leerstand in den Innenstädten zu sehen. Jedoch kann der Onlinehandel auch als Chance für den stationären Handel gesehen werden, um sich digital aufzustellen und zum Beispiel selbst online zu verkaufen. Das Modehaus M. Schneider wird im Laufe des ersten Halbjahres 2019 einen Onlineshop einführen. Weiterhin bieten wir über unsere Website Personal Shopping an. Hier haben unsere Kunden die Möglichkeit, einen Termin mit einer unserer Modeberaterinnen zu vereinbaren, welche beim Einkauf ausschließlich für den einzelnen Kunden zur Verfügung steht.

Dass die Offenbacher Einkaufsmeile in der Innenstadt nicht attraktiv genug ist, immer mehr „verramscht“ und nur ein Billig-Klientel anzieht, ist ein oft gehörter Vorwurf. Was muss geschehen, um mehr kaufkräftige Kundschaft nach Offenbach zu locken? Was unternimmt der Gewerbeverein in dieser Hinsicht?

Die Innenstadt soll mit dem „Zukunftskonzept Innenstadt“, welches durch das Hamburger Büro Urbanista erarbeitet wird, attraktiver gemacht werden. Das Zukunftskonzept wurde vom Verein Offenbach Offensiv und der Stadt Offenbach in Auftrag gegeben und soll bis Juli oder August 2019 fertiggestellt werden. Ich verspreche mir davon Vorschläge zur Steigerung der Attraktivität der City und Erhöhung der Aufenthaltsqualität. Der Gewerbeverein verfügt nur über eingeschränkte finanzielle Möglichkeiten, die unter anderem für die Weihnachtsbeleuchtung der Innenstadt, die Offenbacher Woche, den Weihnachtsmarkt und das neu eingeführte Late Night Shopping verwendet werden. Aus meiner Sicht ist es wichtig, ein Stadtmarketing zu installieren, um Mittel zu bündeln und das gesamte Marketing von einer Stelle aus zu steuern.

Ihr Modehaus M. Schneider ist unter Offenbachs Einzelhändlern als Musterbeispiel hervorzuheben. Es blickt auf eine 114-jährige Tradition, gilt vielen Kunden als erste Adresse für Bekleidung in Offenbach. Verraten Sie uns, was den Erfolg ausmacht – und woran sich andere Einzelhändler vielleicht ein Beispiel nehmen könnten…

Ich denke, dass wir unseren Erfolg unserer Beratung und unserem Service zu verdanken haben. Der Kunde steht bei uns Mittelpunkt. Der stationäre Handel sollte neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel einen Onlineshop, für sich nutzen und sich der digitalen Entwicklung nicht verschließen.

Das Gespräch führte Veronika Schade.