Gewalt nimmt zu: Gespräch mit Jugendrichterin

Offenbach - Sie arbeiten in Justitias vorderster Reihe. Vor ihnen sitzen junge Existenzen, die oft aus zerrütteten Familien kommen, die am Scheideweg stehen zwischen einem bürgerlichen Leben und dem endgültigen Abrutschen in die Kriminalität. Von Matthias Dahmer

Offenbachs Jugendrichter sind um ihren Job nicht zu beneiden. Ein Gespräch über wachsende Brutalität, zu wenig Personal und das geplante Haus des Jugendrechts. Der Trend ist für Yvonne Duttiné klar: „Das Aggressionspotenzial der Täter ist größer geworden. Wenn einer am Boden liegt, ist nicht mehr Schluss. Und regelmäßig gehen mittlerweile die Schläge und Tritte gegen den Kopf“, berichtet die Vorsitzende des Jugendschöffengerichts. Die 47-Jährige spricht seit 2011 in ihrer Heimatstadt Recht, zuvor war sie an der Großen Jugendstrafkammer des Landgerichts Darmstadt tätig.

Während man früher die Prozesse gegen den kleinen Ladendieb relativ schnell habe abhandeln können, seien die Verfahren mittlerweile viel komplexer, so die Jugendrichterin. Hinzu komme, dass die Polizei aufgrund von Personalnöten die Sachverhalte nicht mehr so umfassend wie nötig aufklären könne, so dass Nachermittlungen notwendig seien.

Dies und die zu geringe Anzahl an Jugendrichtern am Amtsgericht Offenbach – derzeit sind es drei – führt zu Verfahrenslaufzeiten, die über dem Durchschnitt liegen. Dirk Waßmuth (47), seit 2001 dabei und damit Dienstältester des Offenbacher Trios, rechnet vor: Im Schnitt vergehen zwischen dem Eingang der Akten und der Hauptverhandlung sechs Monate, ein bis zwei Monate länger als an anderen Gerichten. „Davon, dass die Strafe auf den Fuße folgt, kann also keine Rede mehr sein“, sagt Waßmuth.

Dabei sei die Jugendkriminalität in Offenbach, dem allgemeinen Trend folgend eher rückläufig. 1952 Verfahren vor dem Jugendschöffengericht weist die Statistik für die Zeit von Anfang 2011 bis Ende 2016 aus. Hinzu kommen im gleichen Zeitraum 3281 Prozesse vor dem Einzelrichter sowie Ordnungswidrigkeiten von Jugendlichen und nicht zuletzt zahlreiche Verfahren gegen Schulschwänzer. Das alles muss von drei Richtern bewältigt werden. Genau genommen seien es sogar nur 2,7 Stellen, bedauert Waßmuth. Mehr gebe das sogenannte Personalbedarfs-Berechnungssystem des Landes nicht her.

Was die Herkunft der Täter angeht, formulieren die beiden Streiter an der Justizfront eindeutig: „Personen mit Migrationshintergrund sind überrepräsentiert.“ Dabei säßen kaum noch EU-Ausländer auf der Anklagebank.

Yvonne Duttiné berichtet von einem vielfach zu beobachtenden Muster: „Wenn die Jugendlichen hier nicht funktionieren, werden sie von ihren Eltern in die Heimatländer geschickt. Wenn auch das nicht klappt, kommen sie zurück und kriegen nichts mehr auf die Reihe.“ Hinzu kommt oft die mangelnde Bildung. „Wir freuen uns über jeden Angeklagten, der einen Hauptschulabschluss hat“, sagt sie.

Nicht leichter wird es für die Jugendrichter dadurch, dass bei den jungen Angeklagten der Erziehungsgedanke im Vordergrund steht, dem Ruf nach harten Strafen nicht immer gefolgt werden kann. „Wir sollen nicht wegen der Tat bestrafen, sondern wegen der Tat erziehen“, so Dirk Waßmuth.

Demgemäß haben Jugendrichter ein breites Intrumentarium an Sanktionsmöglichkeiten. Das reicht von gemeinnütziger Arbeit über Weisungen bis hin zur kurzzeitigen Freiheitsstrafe, dem sogenannte Arrest. Der Freizeitarrest kann für ein oder zwei Wochenenden verhängt werden, Dauerarrest ist bis zu vier Wochen möglich. Letzterer sei als Trainigskurs zu verstehen, in dem versucht werde, Sozialisationsdefizite aufzuarbeiten, sagt Yvonne Duttiné. Das bedeutet für die Jugendlichen unter anderem: Kein Handy, kein Red Bull, keine Pizza.

Als „echte“ Freiheitsstrafe ist im Gesetz Jugendstrafe von sechs Monaten bis hin zu zehn Jahren vorgesehen. Von manchen , die einst vor ihnen saßen, hören die Jugendrichter Verblüffendes. So bedauern Straftäter, die wieder auf dem rechten Weg sind, dass sie nicht schon früher verurteilt worden sind. Obwohl Jugendrichter dort nicht untergebracht sein werden, begrüßen Duttiné und Waßmuth im Grundsatz das noch für dieses Jahr geplante Haus des Jugendrechts in Offenbach. Wenn Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe unter einem Dach arbeiteten, seien möglicherweise beschleunigte Verfahren bei der Kleinkriminalität möglich. Wichtig sei zudem, in einer solchen Einrichtung möglichst viele Institutionen, wie etwa die Diakonie oder die Drogenberatung unterzubringen. Zweifel haben die beiden allerdings, was die Verkürzung komplexerer Verfahren angeht. Dazu müsse auch die Anzahl der Jugendrichter am Amtsgericht Offenbach erhöht werden.

Bahn rüstet sich gegen Gewalttäter Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa