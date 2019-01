Stichtag für Halter von Nutztieren: Auch Enten meldepflichtig

Offenbach – Nicht nur für Landwirte, sondern auch für private Personen gilt: Jeder, der Nutztiere hält, muss sie beim zuständigen Veterinäramt, bei der Hessischen Tierseuchenkasse und auch beim Hessischen Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfung in Alsfeld (HVL) anmelden.

Darauf weist das städtische Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz hin. Zu welchem Zweck die Tiere gehalten werden, ist dabei unerheblich. Stichtag für die Meldung über die Anzahl der Tiere ist Sonntag, 20. Januar.

Als sogenannte Nutztiere gelten: Pferde, Esel, Maultiere, Maulesel, Rinder, Schafe, Schweine, Ziegen, Hühner, Truthühner, Enten, Gänse, Laufvögel, Fasane, Perl- und Rebhühner, Wachteln, Tauben sowie Gehegewild und Bienenvölker. Aber auch Alpakas, Lamas und Kamele (Kameliden) sind meldepflichtig.

Die Anmeldungen an alle Institutionen können problemlos online, per Post oder auch als Fax erfolgen. Sind die Tiere einmal gemeldet, muss bei der Hessischen Tierseuchenkasse die sogenannte Stichtagsmeldung immer zum 1. Januar eines Kalenderjahres erfolgen, dies geht online am schnellsten.

Schweine-, Schaf- und Ziegenhalter sind darüber hinaus verpflichtet, jährlich zum 15. Januar die Anzahl ihrer Tiere unaufgefordert beim HVL online auf www.hvl-alsfeld.de in der HI-Tier-Datenbank zu melden. Der HVL versendet zu diesem Zweck keine Erinnerungsschreiben.

Ist bis zum 20. Januar keine korrekte Stichtagsmeldung über die aktuelle Anzahl der Tiere bei der Tierseuchenkasse und der HI-Tier eingegangen, kann die zuständige Behörde ein Bußgeld verhängen. Wenn die Meldepflicht erfüllt und die Beiträge ordnungsgemäß gezahlt sind, hat der Halter Anspruch auf Leistungen der Tierseuchenkasse zum Beispiel im Seuchen- oder Krankheitsfall. Hierzu zählt auch die Kostenerstattung für die Beseitigung von toten Tieren, die der Beitragspflicht unterliegen.

Bei Fragen steht das Veterinäramt, Berliner Straße 60, unter der Nummer 069/8065-4910 oder veterinaeramt@offenbach.de zur Verfügung. (pso)