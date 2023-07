Stillstand in bester Lage

Von: Matthias Dahmer

Während mit dem sanierten Parkhaus der östliche Teil des Vorhabens fertig ist, liegt der westliche Teil, auf dem ein Hochhaus und ein sechsgeschossiger Gebäudeteil entstehen sollen, auf Eis. © fastnacht

Offenbach: Beim Bauprojekt „Berliner Höfe“ soll es erst im nächsten Jahr weitergehen

Zu der beinahe endlosen Geschichte um die skelettierten ehemaligen KWU-Türme am Kaiserlei müssen sich die Offenbacher mindestens bis Ende des Jahres auf einen weiteren Stillstand bei einem Großbau einstellen. Und das in bester Innenstadtlage. Beim Leuchtturmprojekt „Berliner Höfe“ zwischen Berliner Straße und Ziegelstraße, das den unschönen Toys-Betonklotz ersetzen soll, geht es aktuell nicht weiter.

Eine Anfrage zur näheren Begründung des Stillstands beantwortet der Bauherr, der Leipziger Projektentwickler Quarterback, fast wortgleich mit einer Pressemittelung, die er bereits Anfang des Monats verschickt hatte. Die beschönigenden Aussagen lassen Raum für Spekulationen: Verpackt in die positive Nebensächlichkeit, dass die Fahrbahnverengung auf der Berliner Straße wegfalle, teilte Maik Seifert, Leiter der Quarterback-Niederlassung Frankfurt mit, durch eine notwendig gewordene Umplanung müssten das Vorhaben „Berliner Höfe“ und die Baustelle neu strukturiert werden.

Die aktuelle Lage am Immobilienmarkt, so Seifert weiter, eröffne noch einmal die Möglichkeit, die mit dem Kauf des Projekts übernommene Vorgängerplanung zu optimieren. „Steigende Energiekosten sowie der Trend zum Homeoffice mitsamt veränderten Wohnbedürfnissen werden sich in Grundrissänderungen niederschlagen, um für die Mieterinnen und Mieter und dem zukünftigen Investor des Objektes eine optimale Situation herzustellen. Diese geschehen im vertrauensvollen Austausch mit der Stadt und im Rahmen der bisher getroffenen Vereinbarungen“, so Seifert.

Diese Umplanung wird sowohl für den Gebäudeteil West als auch für das Hochhaus, dessen Bauantragsverfahren läuft, vorgenommen. Die Bauarbeiten würden dann im nächsten Jahr auf der veränderten Grundlage fortgeführt. Wann genau es bei den Berliner Höfen weitergeht – ob im Januar oder erst im Dezember 2024 – bleibt damit also offen.

Das, was aus dem Rathaus zum Stillstand zu hören ist, klingt ein wenig anders, ändert aber nichts am Ergebnis: Wie so viele Bauherren habe Quarterback wohl mit gestiegenen Baukosten zu kämpfen und deshalb um eine Pause gebeten. Die Stadt habe zumindest darauf gedrängt, die öffentlichen Flächen herzurichten.

Dabei gab das stadtbildprägende Vorhaben bislang Anlass zur Hoffnung. An der Berliner Straße 43-47 soll ein markanter Riegel mit einer Grundfläche von 7200 Quadratmetern entstehen, der sich zusammensetzt aus einem lang gezogenen, aus zwei Komplexen bestehenden sechsgeschossigen Gebäudeteil in Richtung Schloßstraße (westlicher Bauabschnitt), einem sich östlich davon anschließenden Hochhaus mit 19 Geschossen sowie dem bestehenden Parkhaus zur Ziegelstraße, das bereits saniert wurde und in das Neubauensemble integriert werden soll. Das Großprojekt direkt gegenüber dem S-Bahn-Halt Marktplatz umfasst eine Gesamtnutzfläche von rund 21000 Quadratmetern. Davon entfallen rund 14000 Quadratmeter auf Wohnen und etwa 7000 Quadratmeter auf Gewerbe; darunter knapp 3500 Quadratmeter für Einzelhandel und Gastronomie in der Erdgeschosszone. Dort hat der Lebensmittel-Discounter Lidl unlängst eine neue Filiale bezogen.

Für den westlichen Bauabschnitt, wo einst auf dem sogenannten Feldherrnhügel der markante Offenbach-Schriftzug beheimatet war, hatten die Erdarbeiten schon begonnen. Die ursprüngliche Planung sah die Gesamtfertigstellung der „Berliner Höfe“ bis 2026 vor.