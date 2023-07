Hyundai-Geschäftsführer Jürgen Keller über Zukunftsantriebe und Offenbach

Stolz auf OF-Kennzeichen

+ © Sommer Jürgen Keller ist seit vier Jahren Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland in Offenbach. © Sommer

Der koreanische Autohersteller Hyundai hat seinen Europa- und Deutschlandsitz in Offenbach am Kaiserlei. Mit seinem Mix aus unterschiedlichen Antriebsarten sieht sich der Konzern für die Zukunft gerüstet, wie Hyundai Motor Deutschland-Geschäftsführer Jürgen Keller im Interview berichtet.

Herr Keller, Sie schauen von Ihrem Büro aus direkt auf die Kaiserlei-Brücke: Wie waren die Jahre des Umbaus für Sie und Ihre Mitarbeiter?

Ach wissen Sie, ich habe die Beeinträchtigungen nicht als so schlimm empfunden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind immer gut auf unser Gelände gekommen. Und jetzt, mit der intelligenten Ampelsteuerung, ist das sehr clever gemacht. Hut ab, wer immer das programmiert hat. Ich bin drauf und dran, zum Bürgermeister meiner Gemeinde zu gehen, wo es einen ähnlichen Verkehrskreisel gibt, und zu sagen, er möge mal mit den Offenbacher Verkehrsplanern sprechen. Hier in Offenbach funktioniert es nun super durch die Ampelregelung. Der ganze Bereich wurde dadurch aufgewertet. Da hat man offensichtlich an der richtigen Stelle investiert.

Investieren ist das Stichwort: Hyundai investiert in viele Richtungen, man hält nicht am Verbrenner fest.

Der Konzern Hyundai hat sich vorgenommen, weltweit bis 2045 CO2-neutral zu sein. Das bedeutet, wir wollen dieses Ziel inklusive der gesamten Wertschöpfungskette, der Produktion, der Vorprodukte, der Rohstoffgewinnung erreichen. Um das zu schaffen, werden wir in Europa spätestens ab 2035 nur noch Null-Emissions-Fahrzeuge verkaufen. Das heißt, Fahrzeuge, die kein CO2 ausstoßen. Also Elektrofahrzeuge oder wasserstoffbetriebene Fahrzeuge mit Brennstoffzelle. In Deutschland wollen wir schon 2026 nur noch Modelle anbieten, die auch einen alternativen Antrieb haben. Das bedeutet nicht, dass wir keine Verbrenner mehr anbieten, aber jede Modellreihe wird auch mit alternativem Antrieb angeboten.

Das sind ehrgeizige Ziele: Sind die realistisch?

Hyundais Deutschlandzentrale Hyundai Motor Deutschland (HMD)-Geschäftsführer Jürgen Keller ist 57 Jahre alt, verheiratet, hat fünf Kinder und wohnt in Königstein. Der studierte Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Maschinenbau ist seit vier Jahren Deutschland-Chef des Konzerns. Übersetzt bedeutet Hyundai „Modernität und Fortschritt“. In Offenbach beschäftigt HMD 255 Mitarbeiter, dazu kommen 240 für Hyundai Motor Europe und 135 für Hyundai Auto-Ever Europe. Insgesamt beschäftigt der 1967 gegründete koreanische Konzern 2600 Mitarbeiter in Deutschland, weltweit 120 000. Die Europazentrale wurde 2003 in Offenbach eröffnet, 2013 folgte die Deutschlandzentrale.

In der Welt sind wir schon gut unterwegs: 2022 und dieses Jahr haben wir bereits zwei Drittel unserer Fahrzeuge mit alternativen Antrieben verkauft. Also zwei Drittel der neu zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland von Hyundai haben bereits einen Hybrid, Plug-in-Hybrid oder rein elektrischen Antrieb. Das ist weit mehr, als durchschnittlich im Gesamtmarkt zugelassen wird. Und um ein Stück konkreter zu sein: Mit batterie-elektrischen Fahrzeugen, also tatsächlich Fahrzeugen mit null Emissionen, sind wir besonders erfolgreich: Da haben wir es letztes Jahr geschafft, Dritter im gesamten Markt zu sein. Nur ein Anbieter aus Wolfsburg und einer aus Amerika haben mehr solcher Fahrzeuge auf die Straße gebracht als Hyundai.

Im Gegensatz zu anderen Herstellern setzen Sie nicht nur auf E-Autos.

Wir setzen auf alle Technologien, das unterscheidet uns von fast allen Wettbewerbern. Wir verfolgen alle Techniken und wollen diese optimieren. Das heißt, wir haben Hybridfahrzeuge, Plug-in-Hybridfahrzeuge, batterie-elektrische Fahrzeuge und wir haben die Brennstoffzelle mit Wasserstoff. So ein breites Angebot hat tatsächlich nur noch ein weiterer Wettbewerber in Deutschland.

Mit dem Nexo haben Sie ein Modell für Wasserstoff-Antrieb, das serienmäßig produziert wird: Damit sind Sie einer der wenigen, die das machen.

Das stimmt. Gut, sind wir ehrlich: Wir sind da zwar Marktführer, aber das ist eben noch im dreistelligen Bereich bei den Zulassungszahlen. Das ist noch kein Riesen-Volumen. Aber seit 2015 bieten wir ein Serienfahrzeug mit Wasserstoff-Brennzelle an, und entscheidend ist, dass der Konzern seit über 20 Jahren Erfahrung mit der Technologie gesammelt hat. Wir sind überzeugt, dass diese Technologie sich weiter durchsetzen wird.

Wird sich eine Technik durchsetzen oder wird es eher ein Nebeneinander der Techniken geben?

Kurz- und mittelfristig wird Elektromobilität tatsächlich der dominierende Antrieb sein. Wir sind auch überzeugt, dass die Brennstoffzelle, dass Wasserstoff eine Zukunft hat, das dauert aber vielleicht etwas länger. Zum einen wegen der Infrastruktur und zum zweiten aufgrund der Kosten für diese Technologie. So wird sie von den größeren Segmenten wie Lkw oder Bussen in die kleineren wie Pkw durchdringen. Aber wir sind überzeugt, dass künftig beides parallel angeboten wird.

In Wiesbaden gab es kürzlich ein Debakel für Wasserstoffbusse unter anderem wegen der Tankprobleme.

Wiesbaden hat den Fehler gemacht und sich keine Hyundai-Busse zugelegt (lacht). Aber ganz klar, es braucht unbedingt mehr Tankstationen für Wasserstoff. Momentan gibt es circa 100 in ganz Deutschland.

Eine ist doch hier bei Hyundai am Kaiserlei.

Die ist leider inzwischen nicht mehr hier, da sie technisch veraltet war und man eine neue Technologie umsetzen will. Wir als Fahrzeughersteller unterstützen den Ausbau, etwa mit unserem Joint-Venture mit H2-Mobility, einer Organisation, die sich um den Auf- und Ausbau der Wasserstoff-Tankinfrastruktur kümmert. Aber es ist ebenfalls eine Aufgabe von Bund, Ländern und Gemeinden, den Ausbau zu forcieren. Das Problem ist, dass diese Tankstationen nach wie vor relativ teuer sind, vor allem im direkten Vergleich mit Benzin-/Diesel-Tankstellen oder Schnellladesäulen.

In Offenbach haben wir Elektrobusse, die nicht überall verkehren können, da der Aufbau für den Pantographen zu hoch ist – gibt es solche Probleme auch bei Brennstoffzellen?

Nein, da gibt es keinen hohen Aufbau oder ähnliches. Das ist sicher ein Grund, weshalb man sich künftig mehr mit dieser Technik beschäftigen wird. Es gibt von uns Lkw und Busse, die werden mehr und mehr nach Europa kommen. Wir haben gerade ein Pilotprojekt mit Lkw mit Brennstoffzellenantrieb und es werden dieses Jahr 43 solcher Lkw nach Deutschland kommen. Wir sind überzeugt, dass in diesem Segment die Wasserstoff-Brennstoffzelle sinnvoll ist. Laden geht mit Wasserstoff schneller als mit Strom.

Man muss also wegkommen vom Inseldenken und übergreifend denken? Etwa Wasserstoff-Lkw für Samson in Offenbach?

Wir haben in der Schweiz ein Projekt laufen, bei dem 1 600 Wasserstoff-Lkw bis 2024 auf den Markt kommen werden. Sie werden eingesetzt für Supermarktketten, die ihre Belieferung innerhalb der Schweiz abwickeln. Der Vorteil ist, dass es von den Kilometern her überschaubar und dort eine gute Infrastruktur vorhanden ist. In der Schweiz wird auch die Straßenmaut für diese Lkw wegfallen. Solche Projekte muss man auch hier finden und gemeinsam alles dafür tun, dass so etwas funktioniert.

Zum E-Antrieb: Auch da mangelt es an Ladestationen...

Keine Frage, auch von denen bräuchten wir mehr. Wir haben diesbezüglich hier am Standort viel getan für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 109 Ladestationen allein in unserem Gebäude errichtet. Und wir subventionieren Elektro-Leasing, sodass inzwischen 90 Prozent unserer Mitarbeiter-Fahrzeuge elektrifiziert sind. Dass wir Ladestationen anbieten, ist wie Homeoffice inzwischen ein wichtiger Punkt bei der Mitarbeiterfindung.

Ihre Mitarbeiterschaft ist wahrscheinlich ziemlich international aufgestellt?

Wie sind wie jedes große Unternehmen international. Im gegenüberliegenden Gebäudeteil, bei Hyundai Motor Europe, ist das noch viel ausgeprägter. Da ist auch der Anteil der koreanischen Kolleginnen und Kollegen viel größer, aber auch andere Nationalitäten präsent. Wie Offenbach, multikulturell. Ich habe auch die Imagekampagne mit Interesse verfolgt: toll, wie international Offenbach aufgestellt ist.

Hätten Sie auch gern mitgemacht?

Ich wäre bereit gewesen. Aber mit Samson hat man auch ein Vorzeigeprojekt auf die Beine gestellt. Es freut mich sehr, dass das so gut funktioniert. Wo ich ein bisschen eingebunden war, war am Anfang der Imagekampagne bei der Agenturauswahl.

Besteht ein Austausch mit anderen Unternehmern aus Offenbach?

Absolut, es gibt verschiedene Foren und Möglichkeiten, sich zu treffen. Sehr gut, dass die Stadtverwaltung da extrem präsent ist. Das schafft Oberbürgermeister Felix Schwenke super, dass nahezu das gesamte Team zu Anlässen dabei ist, und wenn man einen Ansprechpartner braucht, lernt man dort einen kennen. Ich werde oft gefragt, ob wir nicht lieber ein paar Meter weiter in Frankfurt wären. Aber wir sind wirklich sehr glücklich hier in Offenbach. Hier fühlen wir uns wertgeschätzt und unterstützt. Auf der anderen Seite der Straße wären wir nur eines von vielen Unternehmen.

Es ist schön, dass Sie so zu Offenbach stehen: Andere Firmen, die hier angesiedelt sind, schreiben sich Frankfurt auf die Fahnen…

Bei uns ist Offenbach auch durch die Kennzeichen auf unseren Fahrzeugen zu sehen: In jeder Fernsehwerbung oder Fachzeitschrift, in der ein Hyundai gezeigt wird, geschieht das mit OF-Kennzeichen. Wir unterscheiden uns da von anderen und wir sind stolz drauf. Das Offenbacher Kennzeichen ist so in den Zeitschriften weit häufiger vertreten, als man es erwarten würde.

Wie geht es mit dem Thema Nachhaltigkeit hier am Standort weiter?

Wir sind seit 2006 in Offenbach, seit 2013 mit der deutschen Organisation. Es ist nun an der Zeit, das Gebäude zu sanieren. Wir werden es entkernen und moderner gestalten, in andere Materialien und Konzepte investieren, damit sich die Mitarbeiter noch wohler bei uns fühlen. Früher hat man gefragt, wie man die günstigste Wand oder den günstigsten Tisch bekommen kann, inzwischen ist das anders: Wir achten drauf, dass es nicht nur optisch schön ausschaut, sondern dass es auch nachhaltig ist. Überhaupt ist gelebte Nachhaltigkeit für uns sehr wichtig. Wir arbeiten zum Beispiel mit Healthy Seas zusammen. Das ist eine Meeresschutzorganisation, die ehemalige Fischernetze aus dem Meer birgt, und diese werden verarbeitet zu Econyl – ein Wertstoff, den wir in unseren Autos schon einsetzen. Die Fußmatten im Ioniq sind aus diesem Material. Solche Materialien wollen wir auch bei der Neugestaltung unserer Büros einsetzen.

Das Gespräch führten Veronika Schade und Frank Sommer.