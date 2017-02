Straßen und Wege: An 17 Stellen wird ausgebessert

Offenbach - 17 Projekte hat der ESO für die Instandsetzung der Straßen ausgemacht. Als Kriterien wurden Fahrradwege, der ÖPNV, die Verkehrssicherheit und der Masterplan zu Rate gezogen. Auch das Verkehrsaufkommen spielt eine Rolle.

Deshalb wurden für die ersten fünf Maßnahmen auch stärker befahrene Straßen ausgewählt, bei denen eine Sanierung besonders dringlich ist. Los geht es am Montag mit Arbeiten am Taunusring. Rund eine Woche wird es dauern, beide Spuren zwischen Sprendlinger Landstraße und Buchrainweg zu erneuern. „Wir könnten deutlich schneller sein, wenn wir die Straße für zwei Tage sperren würden und mit einer großen Maschine drüber gehen könnten“, sagt der stellvertretende ESO-Leiter Christian Loose. Da der Verkehrsfluss aber aufrechterhalten werden müsse, dauert es länger und wird auch teuerer.

Lesen Sie dazu auch: ESO nimmt vier Millionen Euro aus Rücklagen, damit die Straßen in Offenbach nicht noch schlechter werden Weiter geht es am 6. März an der Sprendlinger Landstraße. Auf 200 Metern wird von der Stadtgrenze bis zum ehemaligen Fredenhagen-Sitz die Fahrbahndecke ausgebessert. Auch hier rechnet der ESO mit einer Bauzeit von einer Woche. Im Anschluss, am 13. März, ist die Waldstraße dran. Hier wird in Absprache mit dem Energieversorger EVO gearbeitet, der in dieser Zeit ebenfalls zwischen Stadthalle und unserem Verlagshaus zu Gange ist.

Während bei einigen Maßnahmen neue Radfahrwege eingeplant sind – wie an der Bismarckstraße (Baubeginn voraussichtlich in den Sommerferien) – wird sich an der Waldstraße für Zweirad-Fahrer nichts ändern, betont Bürgermeister Peter Schneider, da es für Radler genügend Möglichkeiten gebe, die Waldstraße zu meiden.

Auch an der Buchhügelallee zwischen Theodor-Heuss- und Käthe-Kollwitz-Schule gibt es dringenden Sanierungsbedarf. Um den Schulbetrieb nicht zu beeinträchtigen, wird hier in den Osterferien (3. bis 15. April) ausgebessert. Ganz schnell müssen die Arbeiten an der Kreuzung Mühlheimer Straße/Untere Grenzstraße funktionieren. Da dies ein Knotenpunkt für den Lkw-Verkehr ist, kann hier nur zwischen samstags 18 Uhr, und sonntags 22 Uhr – während der Fahrverbotszeiten für Laster – gearbeitet werden. Um einen Tag mehr Zeit zu haben, wurde das Wochenende 29./30. April gewählt, um auch noch den folgenden Feiertag nutzen zu können. Um Arbeiten in der Nacht wird die beauftragte Firma aber nicht herumkommen. (stm)