Streik in Offenbach: Massive Einschränkungen erwartet – Kitas und mehr betroffen

Von: Florian Dörr

Im Tarifstreit im Öffentlichen Dienst kündigt Verdi einen Warnstreik in Offenbach an. Massive Einschränkungen sind zu erwarten.

Offenbach – Verdi hat für Dienstag (28. Februar) zu Warnstreiks in Offenbach aufgerufen. Hintergrund ist das aus Gewerkschaftssicht unbefriedigende Angebot der Arbeitgeber bei den aktuellen Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst. Das teilte Verdi am Freitag mit. Der zuständige Gewerkschaftssekretär Boris Bogojev erklärt: „Wir erhöhen jetzt den Druck, weil das Angebot der Arbeitgeber absolut unzureichend ist. Daher kann es nur eine Antwort geben: weitere Streiks.“

Während der Streiks könnte es in Offenbach zu massiven Einschränkungen kommen. Als vor wenigen Tagen etwa in Frankfurt zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen worden war, blieben Kitas geschlossen, im öffentlichen Personennahverkehr blieben Bahnen stehen, viele weitere Bereiche waren betroffen. Wie stark die Auswirkungen des Warnstreiks am Dienstag in Offenbach sein werden, das dürfte sich erst zu Beginn der kommenden Woche zeigen.

Streik in Offenbach am Dienstag (28. Februar): Kitas, Verwaltung, AWO oder Sparkasse betroffen

Aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi die „Beschäftigten der Stadt Offenbach und ihrer Eigenbetriebe (Kita, MainArbeit) und die Kolleg*innen der Landkreisverwaltung Kreis Offenbach sowie die Beschäftigten sämtlicher Kreiskommunen im Kreis Offenbach“, ihre Arbeit am Dienstag (28. Februar) niederzulegen

Streik in Offenbach am Dienstag (28. Februar): Demonstrationszug durch Innenenstadt

Ziel des Streiks, der nun auch Offenbach erreicht, ist es, den Druck auf die Arbeitgeberseite im aktuellen Tarifstreit zu erhöhen. Denn: Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für rund 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen war am Donnerstag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite hatte die Forderungen als „nicht leistbar“ abgelehnt.

Während am Dienstag (28. Februar) aufgrund des Streiks etwa Kitas in Offenbach geschlossen bleiben könnten, hat die Gewerkschaft Verdi zu einer Demonstration durch die Innenstadt aufgerufen. Die Streikenden treffen sich um 9 Uhr vor dem Offenbacher Rathau. Von dort startet um etwa 10.15 Uhr eine Demonstration, die am Sana Klinikum in Offenbach vorbeizieht. Dort gibt es eine Zwischenkundgebung. Dann geht es weiter und zurück zur Abschlusskundgebung wieder am Rathaus. (fd)