Streit eskaliert im Offenbacher Nordend: Mann schießt Kontrahenten in Gesäß und Hals

Von: Christian Reinartz

In Offenbach sind Schüsse gefallen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch

Im Offenbacher Nordend eskaliert ein Streit zwischen zwei Männern. Das Opfer wollte noch wegrennen.

Offenbach –Stürmisch fährt das spätere Opfer mit seinem Fahrzeug gegen halb eins in der Nacht zum Mittwoch in die Ludwigstraße – entgegen der Fahrtrichtung. Der Mann geht in die Eisen, steigt aus, trägt dabei aber eine Warnweste. Auf dem Bürgersteig wartet ein weiterer Mann. Um die 40. Ostasiatisches Aussehen. Es kommt zu einem Streit. Erst leise, dann immer lauter. Ganze 15 Minuten streiten die beiden mitten auf dem Gehweg, werden sogar zwischenzeitlich handgreiflich. „Das ging wirklich lange“, schildert ein Augenzeuge, der das verhängnisvolle Zusammentreffen von der gegenüberliegenden Straßenseite beobachtet hat. Welche Landsmänner die beiden waren, vermag er nicht zu sagen. Auch die Sprache habe er nicht gekannt. „Sicher bin ich nur, dass es kein Deutsch war“, berichtet er. Ein anderer Augenzeuge dagegen ist sicher. „Das Opfer war Türke.“

Irgendwann sind die beiden so aufgebracht und laut, dass sie sich ins Auto setzen, um nicht noch mehr Aufsehen zu erregen. Darin geht der Streit weiter, etwa zehn Minuten. Dann eskaliert die Lage endgültig. Offenbar zieht der mutmaßliche Täter plötzlich innerhalb des Wagens eine Pistole. Das spätere Opfer reißt daraufhin die Fahrertür auf. „Der ist aus seinem Auto geflüchtet und war im Begriff wegzurennen“, schildert ein weiterer Augenzeuge den Ablauf. Auch der Schütze reißt seine Tür auf, legt die Pistole an und schießt auf den Flüchtenden.

Zeuge berichtet von eskaliertem Streit in Offenbach

„Der hat ihn von hinten abgeknallt“, sagt er. „Erst hat er ihn in den Hintern getroffen.“ Das Opfer sei dann gestürzt und liegen geblieben. „Daraufhin ist der Schütze zu dem Opfer hin und hat von Nahem noch mal geschossen.“ Die Kugel trifft seitlich in den Hals. „Ich hab es nicht genau gesehen, aber es war eine relativ kleine Waffe. Auf keinen Fall ein großes Kaliber“, berichtet der Zeuge.

Noch am nächsten Tag zeugt ein riesiger dunkler Fleck von der großen Menge an Blut, das das Opfer verloren hat. Zwei kleine Kreise in neonroter Sprühfarbe markieren offenbar die Fundstellen der Projektile auf den Gehwegplatten an der Ludwigstraße. „Ich habe dann sofort die Polizei gerufen“, erinnert sich der Zeuge.

Ein großer Blutfleck auf dem Gehsteig in der Ludwigstraße zeugt von dem Streit, in dessen Verlauf ein Mann seinen Kontrahenten mit zwei Schüssen schwer verletzte. © Reinartz

„Zeitnahen Festnahme“ des mutmaßlichen Schützen durch Polizei Offenbach

Wenig später erstrahlen die Wände der Mehrfamilienhäuser in der Ludwigstraße im zuckenden Rhythmus des Blaulichts. Die Polizei rückt sofort nach der Meldung mit einem Großaufgebot an – und kann den Täter offenbar direkt festnehmen. Kurios: Anstatt zu flüchten setzt sich der mutmaßliche Täter in sein eigenes Auto und beginnt zu telefonieren – bis die erste Streife um die Ecke jagt. „Man hat den Eindruck gehabt, dass er selbst geschockt war“, wird einer der Zeugen später zu Protokoll geben.

In der Tat spricht die Polizei von einer „zeitnahen Festnahme“ des mutmaßlichen Schützen vor Ort. Und davon, dass der Mann zum Polizeirevier gebracht, während das Opfer mit seinen schweren Verletzungen ins Krankenhaus transportiert wurde.

Den genauen Ablauf der Tat wollte man weder beim Polizeipräsidium Südosthessen noch bei der Staatsanwaltschaft kommentieren – „aus ermittlungstaktischen Gründen“, hieß es. Zum Gegenstand des Streits gibt es bisher deshalb nur wenige Erkenntnisse. Auszuschließen sind laut den Ermittlern bisher aber wohl familiäre Streitigkeiten. Man sei selbst noch dabei, sich den Hintergründen der Tat zu nähern.

Offenbach: Augenzeugen gingen zunächst von Panne aus

Auch die Augenzeugen haben keine Vermutung, worum es bei dem Streit der beiden Männer auf der anderen Straßenseite gegangen sein könnte. „Wir dachten erst, da hätte einer eine Panne wegen der Warnweste“, berichtet ein Beobachter. „Aber schnell war abzusehen, dass da etwas aus dem Ruder läuft.“ Dass die eigentlich harmlose Streiterei derart eskalieren könnte, sei nicht mal im Ansatz abzusehen gewesen, stellen die Zeugen klar. „Sonst hätten wir den Notruf gewählt, bevor einer die Waffe zieht.“

Bis Redaktionsschluss war unklar, ob der Beschuldigte in Untersuchungshaft kommt. Laut Anja Wagner, Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Offenbach, sei die Vorführung vor dem Haftrichter nicht abgeschlossen gewesen.

Weitere Zeugen melden sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 069 8098-1234.