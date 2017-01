Durchgeladenen Revolver an den Kopf gehalten

Offenbach - In der Ludwigstraße ist in der Nacht ein Streit eskaliert. Ein 32-Jähriger zückt plötzlich einen Revolver und hält diesen seinem Kontrahenten an den Kopf. Die Waffe ist durchgeladen.

Mitten in der Nacht musste die Polizei in Offenbach in die Ludwigstraße ausrücken. Wie die Beamten heute Morgen mitteilten, war es dort gegen 3.30 Uhr zwischen zwei Männer aus bislang unbekannten Gründen zu einem handfesten Streit gekommen. Dabei zog ein 32-Jähriger einen Revolver und hielt ihn seinem Kontrahenten an den Kopf. Dem Bedrohten, einem 20-Jährigen aus Offenbach, gelang es, die Polizei zu alarmieren. Als die Beamten kurz darauf eintrafen, nahmen sie den Waffenträger fest. Die bei ihm aufgefundene Waffe war durchgeladen.

Einen Waffenschein besitzt der Mann nicht. Darüber hinaus stand der Täter, der keinen festen Wohnsitz hat, unter erheblichem Alkoholeinfluss. Zur Vorführung beim Haftrichter wurde er ins Gewahrsam genommen. Zeugen des Streits können sich bei der Polizei unter 069/8098-1234 melden. (dani)

Polizeibeamte müssen belastbar sein Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa