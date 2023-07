Stromausfall in Offenbach: Tausende Menschen ohne Strom

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

Wegen eines Kabelschadens sind in Offenbach am Dienstag zwei- bis dreitausend Menschen ohne Strom. Der Stromausfall dauert etwa eineinhalb Stunden.

Offenbach – Wegen eines Kabelschadens waren am Dienstagnachmittag (4. Juli) zwei- bis dreitausend Menschen in Offenbach ohne Strom. Das teilte die Energieversorgung Offenbach am Dienstag mit. Betroffen waren nach Angaben des Versorgers vor allem der Stadtteil Lauterborn, der Odenwaldring und die Sprendlinger Landstraße.

Stromausfall in Offenbach: Zwei- bis dreitausend Menschen waren am Dienstagnachmittag (4. Juli) für etwa eineinhalb Stunden ohne Strom. © Sina Schuldt/dpa

Elf Stationen waren demnach um 15.19 Uhr vom Netz, neun davon waren nach einer Stunde wieder versorgt, der Rest nach eineinhalb Stunden bis 16.50 Uhr. Erst Ende April waren in Offenbach tausende Menschen von einem Stromausfall betroffen. (cas)