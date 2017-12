Stromausfall in Bürgel, Waldheim und Biebernsee

Offenbach - Wegen eines Defekts im Umspannwerk Ost gibt es seit etwa 11.15 Uhr derzeit in Bürgel, Waldheim und Biebernsee keinen Strom. Mitarbeiter der Energieversorgung Offenbach (EVO) sind vor Ort und arbeiten daran, die Störung zu beheben.

Kurz nach dem Nikolaustag hatte es die Offenbacher Innenstadt getroffen, aktuell nun sind die Offenbacher Stadtteile Bürgel, Waldheim und Biebernsee ohne Strom. War in der Innenstadt ein Feuer in einem Trafohäuschen an der Bahnhofstraße für den Stromausfall verantwortlich, ist es diesmal ein Defekt im Umspannwerk Ost. Die EVO ist aktuell vor Ort und versucht, den Schaden schnellstmöglich zu beheben. (nl)

