Mit „Stromer“ unterwegs: Offenbacher testen kostenlos

Lust auf eine Spritztour?

+ © SOH/Habermehl Als Mobilitätsdienstleister bietet die Stadtwerke-Gruppe eine Mischung aus Bussen und elektromobilen Leihangeboten. Die Autos können nun getestet werden. © SOH/Habermehl

Offenbach - Lust auf eine kleine elektromobile Spritztour? Das E-Mobil-Team der Stadtwerke-Gruppe lädt am hessischen Nachhaltigkeitstag, Donnerstag, 6. September, von 9 bis 13 Uhr an der E-Mobil-Leihstation am Bieberer Ostendplatz zu kostenlosen Probefahrten ein.