Offenbach bekommt neues Studentenwohnheim

Von: Martin Kuhn

Die alte Hauptpost (hier eine Postkarte, handschriftlich datiert auf 1934), erhält eine neue Nutzung: Es soll zum Studentenwohnheim umfunktioniert werden. © Stadtarchiv Offenbach

Das Gebäude der alten Hauptpost in Offenbach soll Studenten beherbergen. Schon in wenigen Jahren könnte es die gesamte südliche Innenstadt aufwerten.

Offenbach – Das Gebäude erzählt von einstigem Glanz. Es fristet heute, ähnlich dem einen Steinwurf entfernten Hauptbahnhof, sein Dasein als ungenutzter, trister Ort. Das ändert sich. Das Land hat die ehemalige Hauptpost in der Bismarckstraße 152-158 gekauft. In den kommenden Jahren sollen dort Studenten-Wohnungen entstehen – ein Schub nicht allein für Offenbachs südliche Innenstadt? So hofft es zumindest Oberbürgermeister Felix Schwenke.

Wie Hessen für Offenbachs neues Studentenwohnheim bezahlt

In der ehemaligen Schalterhalle ist reichlich Platz, gut 250 Quadratmeter für eine Handvoll Gäste. Bei hochsommerlichem Wetter herrscht angenehme Kühle und Aufbruchstimmung – hier entsteht etwas Großes. Für den offiziellen Startschuss und den Akt der Schlüsselübergabe sind Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und Wissenschaftsministerin Angela Dorn (beide Grüne) aus Wiesbaden gekommen.

Zum Projekt selbst: Wo bis Anfang der 1980er Jahre Briefe und Pakete umgeschlagen wurden, wohnen künftig Studenten. Das Land Hessen hat das „Postamt“ erworben und stellt es dem Studierendenwerk Frankfurt unentgeltlich zur Verfügung, um dort ein Wohnheim zu errichten. „Hessen tut viel, um bezahlbaren Wohnraum in Hessen zu schaffen – gerade auch in Hochschulstädten“, sagt Al-Wazir. Er freut sich, dass in seiner Heimatstadt ein bestehendes Gebäude umgenutzt und so der Flächenverbrauch begrenzt wird.

Hessen finanziert den Erwerb aus dem Verkaufserlös des alten Frankfurter Polizeipräsidiums. Aus den ca. 210 Mio. Euro hatte das Land ein Sondervermögen gebildet, das unter anderem für den Wohnungsbau bestimmt ist. Das Projekt werde auch dazu beitragen, die Umgebung zu beleben.

Offenbachs Studentenwohnheim soll schon 2027 fertig sein

Das hört nicht allein der Oberbürgermeister gern, es wird sicher auch längs des Bahndamms positiv vernommen: „Das Quartier kann 250 Studenten gut vertragen.“ Mehr noch: Der Verwaltungschef wünscht sich - wie sein Vorgänger Horst Schneider - den Bau der sogenannten Südtangente, eine Regionalbahn im Zehn-Minuten-Takt zwischen Aschaffenburg und Flughafen. „Jetzt haben wir 250 neue Argumente dafür“, sagt er mit Blick auf die Bahn und dessen Hauptbahnhof, für den er keine guten Worte findet. „Es für mich stets eine Herausforderung, besonnene und höfliche Worte zu finden, wenn es um dessen Zustand geht.“

Das künftige Studierendenwohnheim wird etwa 250 Plätze in Einzel-Appartements bieten und soll (so der ehrgeizige Zeitplan) im Wintersemester 2027 bezugsfertig sein. Zuvor muss das Kulturdenkmal saniert und umgebaut werden. Zudem geplant ist auf dem gut 4 000 Quadratmeter großen Areal ein Neubau (westlich, in Richtung Leibnizschule). Der zum Ensemble gehörende lang gezogene Zwischenbau soll Ateliers, Gemeinschafts-, Fitness- und Kulturräume aufnehmen. Das Studierendenwerk Frankfurt rechnet mit Kosten von rund 28 Millionen Euro.

Angela Dorn, Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, sagte: „Mit dem neuen Wohnheim bekommt die Hochschule für Gestaltung bundesweit die beste Wohnraumversorgung einer Kunsthochschule. Wir arbeiten für ganz Hessen auf das Ziel hin, jedem zehnten Studierenden einen geförderten Wohnheimplatz anzubieten, und wir kommen gut voran.“ (von Martin Kuhn)

Wohnheim soll 250 Wohnplätze bieten Der Komplex der ehemaligen Hauptpost wurde 1929/30 erbaut, an der Ecke zur Bahnunterführung liegt das dreigeschossige Hauptgebäude. Geplant sind 250 Wohnplätze (14 bis 19 qm) mit entsprechender Anzahl an Gemeinschaftsflächen in Bestand und Neubau, Atelierflächen als Werkstätten und für Ausstellungen. Das Land erwirbt die Liegenschaft Mitte 2023 von der Deutschen Wohnbaugenossenschaft; Übergabe an das Studierendenwerk Frankfurt. Bis Ende 2023 Architekten-Wettbewerb und Entscheidung. Baubeginn: 2025, Bezug: Ende 2027.

Vielleicht könnte das neue Wohnheim Abhilfe für einen alten Ärger schaffen. Denn Studierende der Offenbacher Hochschule für Gestaltung haben immer wieder Probleme, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Um die Wohnungsnot in Offenbach zu bekämpfen, gab es bereits kreative Ideen: Vor einigen Jahren sollte ein ehemaliges Abschiebegefängnis zum Studentenwohnheim umfunktioniert werden. Doch der Traum vom Wohnen im Knast platzte.