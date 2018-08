Ausrücken wegen abgeknickter Bäume

Auch an der Sprendlinger Landstraße mussten Baumschäden beseitigt werden.

Offenbach - Kurz aber heftig war das Unwetter, das am Donnerstagnachmittag über Offenbach wütete. Doch anders als in anderen Teilen Deutschlands und sogar des Rhein-Main-Gebiets, fielen die Sturmschäden einigermaßen glimpflich aus. Zu 27 Einsätzen wurde die Feuerwehr gerufen.

Besonders ärgerlich: Ein Autofahrer ignorierte Blaulicht und Sirenen eines Einsatzfahrzeuges und verursachte so einen Unfall. Anschließend flüchtete der Schuldige vom Tatort. Glücklicherweise blieb das Einsatzfahrzeug fahr- und einsatzbereit, sodass der Einsatz fortgesetzt werden konnte.

Um 15.25 Uhr wurde der erste von insgesamt 30 Einsätzen gemeldet. 64 Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr und vom THW Offenbach waren im Einsatz. Ein Verletzter war bei einem Verkehrsunfall in der Sprendlinger Landstraße zu beklagen. Sonst kam es aber zum Glück zu keinen weiteren Verletzten. Überwiegend mussten umgestürzte Bäume sowie herabgestürzte Äste von Straßen, Gehwegen und Autos beseitigt werden. Ein Baum fiel auf die Oberleitung der Deutschen Bahn und dann brennend auf das Gleis im Bereich des Güterbahnhofs.

Parallel zu den Sturmeinsätzen musste die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung an einem Haus an die Erich-Ollenhauer-Straße ausrücken und einen Verkehrsunfall in der Sprendlinger Landstraße absichern. (stm)