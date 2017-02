Burger ohne Schnickschnack

Offenbach - Die Suppenbar Soupreme an der Frankfurter Straße ist schon seit 15 Jahren beliebte Anlaufstelle für hungrige Offenbacher in der Mittagspause. Seit Kurzem hat der Imbiss auch abends offen. Und sich einen Namen als Burger-Tempel verdient. Von Sarah Neder

Ein Fleischklops, zwei Brötchenhälften, ein Salatblatt, rote Zwiebelringe, ein paar Scheiben saure Gürkchen – fertig. Mehr braucht’s eigentlich nicht für den perfekten Hamburger, findet Patrick Hellwig, Besitzer der Suppenbar Soupreme. Trotzdem hat es fast ein halbes Jahr gedauert, bis er die richtige Rezeptur für das Fleischbrötchen gefunden hat. Denn: „Einfach ist nicht unbedingt leicht“, sagt Hellwig. Nach monatelangem Experimentieren in der Restaurantküche und am heimischen Herd hatte er es endlich kreiert: das Buletten-Brötchen seiner Geschmacksträume. Oder wie es der Chef formuliert: „Klassische amerikanische Burger ohne Schickschnack.“

Seit 15 Jahren betreiben Jutta und Patrick Hellwig das Soupreme an der Frankfurter Straße – bis vor Kurzem eine reine Suppenbar, die hungrige Mittagspausengäste bewirtete. Seit einigen Monaten aber haben die beiden Geschäftsführer das Angebot ihres Imbisses erweitert: Bei längeren Öffnungszeiten gibt’s nun auch Hamburger, Fritten, Krautsalat. „Jetzt, wo unsere Kinder aus dem Gröbsten raus sind, haben wir gedacht, dass wir etwas Neues wagen können“, begründet Jutta Hellwig die Entscheidung.

Für die beiden Offenbacher bedeutet das neue Konzept aber mehr, als bloß eine neue Speisekarte zu entwerfen. „Wir wechseln täglich von der Versorgungs- zur Belohnungsgastronomie“, sagt Patrick Hellwig. Dabei müsse man sich an das jeweilige Klientel und dessen Bedürfnisse anpassen, betont Jutta Hellwig: „Mittagsgäste lassen sich nicht so gern auf Experimente ein und sind nicht bereit, viel Geld auszugeben.“ Am Abend sei das anders. So führen die beiden sozusagen zwei Läden in einem: Bis 16 Uhr läuft das Suppengeschäft, ab 15 Uhr werden Frikadellen gebraten. Am „Burger-Friday“ gibt’s die Hacksteaks dann schon ab 11.30 Uhr.

Asia-Burger mit Fisch, Nudeln und Frucht Zur Fotostrecke

Für den 48-Jährigen Inhaber ist die kulinarische Ergänzung so etwas wie eine Hommage an seine Lehrjahre. Als Jugendlicher macht Patrick Hellwig eine Ausbildung bei der Metzgerei Karl-Heinz Noll in Obertshausen, anschließend legt er die Meisterprüfung im Frankfurter Betrieb Gref-Völsings ab.

Bevor er sich im Juni 2002 mit seiner Frau selbständig macht, ist Hellwig Qualitätsmanager im größten Dönerbetrieb Europas. Fleisch begleitet ihn also schon sein halbes Leben. Seine Philosophie gilt sowohl für Suppen als auch für Burger: „Gute Produkte sind das A und O.“ So besteht die Frikadelle zu 100 Prozent aus feinem Rindfleisch, das der Metzgermeister frisch durch den Wolf dreht. Auch die Brötchen sind selbstgemacht.

Während sich Patrick um die Küche kümmert, ist Jutta für die Buchhaltung zuständig. Als gelernte Fremdsprachensekretärin und Sozialpädagogin liegt ihr sowohl der Umgang mit Zahlen als auch mit den Mitarbeitern. Manche Angestellten sind schon seit mehr als zehn Jahren dabei. „Solche Leute zu finden, ist in der Gastronomie nicht leicht“, sagt die Chefin.