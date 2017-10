Erst Kickers, dann Moschee

Offenbach - Seit 1997 öffnen am 3. Oktober zahlreiche Moscheen ihre Türen für Andersgläubige. Die Veranstaltungen werden vom Koordinatonsrat der Muslime in Deutschland organisiert. Das Datum, der Tag der deutschen Einheit, ist dabei bewusst gewählt. Von Peter Klein

Zum einen soll es die religionsübergreifende Verständigung fördern, zum anderen symbolisiert es, dass sich die Muslime als Teil des wiedervereinigten Deutschlands begreifen. Auch in Offenbach haben an diesem Tag zahlreiche Moscheen ihre Türen für Besucher geöffnet, so etwa die Mevlana Moschee in der Sandgasse, die Yavuz-Selim Moschee der DITIB in der Bleichstraße oder das Gotteshaus der Ahmadiyya im Boschweg. Als sich die Gläubigen um 14 Uhr in der Bait-al-Jame Moschee am Boschweg zum Gebet versammeln, ist es noch sehr ruhig, doch alles ist für die Besucher vorbereitet. Im Gebetsraum erwartet die Gäste ein Film und viele Schautafeln, die den Islam und die Besonderheiten der Ahmadiyya erläutern. Im Obergeschoss haben die Frauen Kuchen und pakistanisches Gebäck vorbereitet.

David Kunisch kommt direkt vom Bieberer Berg in die Moschee. Natürlich wollen auch zahlreiche Offenbacher Ahmadiyya sofort wissen, ob die Kickers ihr Heimspiel gewonnen haben. Eigentlich wollte Kunisch hier noch andere Bekannte treffen. Er ist nicht zum ersten Mal am Boschweg. Was ihm hier gefällt, wie er sagt: dass der Islam hier sehr viel Wert auf Frieden legt. Neben Kaffee und Gebäck bekommt er vom neuen Imam Arbab Ahmad zum Abschied einen Beutel mit Infomaterial. Die Leinentasche ziert die Aufschrift: „Liebe für alle, Hass für keinen“.

Christa Ellrodt wurde von einer ihrer Nachhilfeschülerinnen eingeladen. Sie wird von der 17-Jährigen Marium Kauser durch die Moschee und den Frauenbereich geführt. Der Schülerin versucht, Vorurteile abzubauen. Christa Ellrodt zeigt sich zwar beeindruckt von der Offenheit, trotzdem kann sie die Einschränkungen für Frauen nicht verstehen. Auch als ihr Marium Kauser versichert, dass niemand sie zu etwas zwinge und dass sie ihr Kopftuch freiwillig trage, kann das die Seniorin nicht wirklich überzeugen.

Bait-ul-Wahid Moschee eröffnet: Bilder Zur Fotostrecke

Gegen 16 Uhr wird hoher Besuch am Boschweg erwartet. Mit vier Weggefährten hat sich das Oberhaupt der Ahmadiyya in Deutschland Amir Abdullah Uwe Wagishauser mit dem Fahrrad auf den Weg gemacht, um die Moscheen seiner Glaubensgemeinschaft zu besuchen. Morgens um acht ist Wagishauser in Groß-Gerau gestartet. Auf den Anzügen der Radler, prangt ein blaues Logo „Muslime für den Frieden“. In den nächsten Jahren soll eine richtige Welle aus der Aktion werden, hofft der Amir. Nach einer kurzen Stärkung geht es weiter. Noch drei Moscheen liegen vor ihnen.