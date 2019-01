Tailgate Jazzband startet mit fulminantem Konzert ins neue Jahr

Offenbach – Beschwingt, verspielt und doch höchst präzise: Gleich vom ersten Stück an ziehen Posaunist Harald Blöcher und seine Tailgate Jazzband das zahlreich erschienene Publikum im Bücherturm der Stadtbibliothek in ihren Bann. Die Musik: Jazz im New-Orleans-Stil. Von Marian Meidel

Schwungvoll, zum Mitwippen, aber auch zum Staunen angesichts der filigran gespielten Soli. Die perfekte Klangstimmung, um guter Dinge ins noch immer junge Jahr 2019 zu starten. Das dachte sich auch der alteingesessene Offenbacher Verein Jazz e. V. , der mit diesem Konzert auf technischem Höchstniveau am gestrigen Sonntag zum traditionellen „Anjazzen“ lud.

Mit Harald Blöchers Sextett haben der Vereinsvorsitzende Lutz Plaueln und seine Mitstreiter sich einen echten Leckerbissen der Jazz-Musik auf die Bühne geholt. „Seit 27 Jahren machen wir Konzerte, und Harald Blöcher ist einer, der von Anfang an dabei war“, so Plaueln. Das „Anjazzen“ in diesem Jahr widmet sich thematisch ganz den Anfängen des Jazz.

+ Harald Blöcher (2. v. l.) gilt unter Kennern als einer der besten Jazz-Posaunisten im New-Orleans-Stil. Das US-amerikanische New Orleans gilt diesbezüglich als Geburtsstätte einer ganz besonderen Stil-Variante. Als der Jazz sich Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte, war es die Stadt am Mississippi, die die größte Dichte an Musikern für sich beanspruchen durfte, die eine neue, Ragtime-inspirierte Gangart des Genres maßgeblich prägten. Daher wurde der neue Stil kurzerhand nach der Stadt benannt – New Orleans Jazz.

Harald Blöcher, Kopf der Tailgate Jazzband, gilt unter Kennern nicht nur als Ausnahme-Posaunist des New Orleans-Stils – er hat die Musik bereits in jungen Jahren aufgesogen wie ein Schwamm. „Wir hatten früher den US-Soldatensender AFN“, berichtet er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Der hat regelmäßig von 14 bis 14.15 Uhr amerikanischen Jazz gespielt. Wenn wir von der Schule nach Hause kamen, haben wir die Tasche in die Ecke geschmissen und gründlich die Musik studiert – so wenig es auch war.“ Leichter wurde der Zugang, als die Kompositionen irgendwann auf Schallplatte verfügbar waren.

Und auch, wenn Blöcher seine Musik mit eigener Handschrift spielt: Dass er sich mit seinen amerikanischen Vorbildern – Musikern wie Posaunenlegende Kid Ory – ganz genau auseinandergesetzt hat, hört man jeder Note an. „Wir versuchen, authentisch zu sein“, so Blöcher. Dabei weiß der vielgerühmte Musiker genau, wovon er spricht, kennt er New Orleans doch nicht nur vom Notenblatt. „Wir haben die Musik an Ort und Stelle studiert – ich war fünfmal bei den Jungs und Mädels da drüben und habe viel gelernt.“ Seine erste Reise nach Übersee wagte Harald Blöcher, als er noch Lehrer auf der Leibnizschule war. Als Zeitfenster dienten ihm damals die Schulferien. „Das war 1970, da haben viele der alten Musiker aus der ersten Generation noch gelebt.“

Die Berührung mit diesen Urvätern des New-Orleans-Jazz transportiert er mit seiner Posaune noch heute. Seine Gruppe, sagt er, wolle sich ganz bewusst abheben von „diesen zickigen Bands, die das nur als Bier-Jazz oder so ähnlich auffassen“.

Und so beginnt für den Jazz e.V. und seine zahlreichen Besucher das neue Jahr mit einem authentischen Hauch von New Orleans. Gleich zu Beginn zeigt die Tailgate Jazzband mit dem erstmals 1918 veröffentlichten Klassiker „Hindustan“, was in ihr steckt. So beschwingt und virtuos kann das Jahr gern weitergehen.