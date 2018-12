Tannenbaum-Verkauf am Sonntag stimmt auf Weihnachten ein

Offenbach - Keine schönen Aussichten: Für morgen wird in Offenbach länger anhaltender, teils schauerartiger Regen vorausgesagt. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 13 Grad. Aufs Weihnachtsfest stimmt uns das Wetter nicht ein. Von Martin Kuhn

Eher schon der traditionelle Tannenbaum-Verkauf auf unserem Verlagsgelände. Termin: Sonntag, 9. Dezember, von 10 bis 14 Uhr. Und nach dem Baumkauf gibt’s Stärkung und Gespräche.

Die erste Kerze am Adventskranz brennt, die Lieblingsplätzchen sind bereits gebacken. Jetzt fehlt nur noch der passende Baum fürs Weihnachtsfest... Kein Problem. Wer einen für das heimische Wohnzimmer sucht, wird sicher beim Tannenbaum-Verkauf unserer Mediengruppe fündig. Am kommenden Sonntag, 9. Dezember, ab 10 Uhr (bitte nicht früher!) bieten wir zusammen mit der Familie Korn aus dem Spessart frisch gefällte und ungespritzte Bäume an.

Franz Korn bringt am Sonntag Nordmanntannen, Blau- und Nobilistannen sowie Rotfichten mit nach Offenbach. „Alle gängigen Größen“, verspricht er mit einem breiten Grinsen. Wobei er umgehend auf die Kundenwünsche reagiert. Immer wieder werden die Korns am Verkaufstag nach Tannengrün gefragt. In diesem Jahr ist die Familie aus Jossgrund vorbereitet und bringt frische Bündel mit – das Stück für zwei Euro. Schließlich soll möglichst keiner enttäuscht und ohne Grün den Heimweg antreten.

Und dabei gilt: Korn kennt seine Kunden – die meist namentlich – und deren Wünsche. Als sein Handy klingelt und sich Frau B. zu erkennen gibt, weiß er sofort Bescheid: „2,50 Meter, Nordmann, wie jedes Jahr. Geht klar...“ Erst nach dem Telefonat zückt er einen Kugelschreiber aus der blauen Latzhose und notiert alles in akkurater Handschrift. Wobei zu beachten gilt: Nobilistannen und Rotfichten gibt es am kommenden Sonntag nur auf Vorbestellung. Wer also ganz sicher gehen will, ruft kurz bei Franz Korn an.

In dieser Woche hat die Familie an der Grenze zwischen Hessen und Bayern noch einiges zu tun, da sie nur frisch geschlagene Weihnachtsbäume mit nach Offenbach bringt. „Kein Schrott, der im Kühlhaus auf den Verkauf wartet“, macht Franz Korn Werbung für regionale und ungespritzte Tannenbäume, die einzeln aus der Schonung gezogen werden müssen. Nicht nur das hat seinen Preis.

„Es dauert acht bis neun Jahre, bis die Nordmanntanne 1,50 Meter misst“, weiß der Fachmann. Und dazwischen steht viel händische Arbeit, meist in einer Hanglage, wo die Bäume geschützter vor Frost stehen als im Tal. Blautannen starten daher bei 25 Euro, Nordmanntannen gibt es ab 33 Euro. Und wie wirkt sich der trockene Sommer aus? Das vermag Korn nicht genau zu prognostizieren. „Es kann sein, dass die Bäume in diesem Jahr etwas früher Nadeln“, gibt er sich nachdenklicher als üblich. Ansonsten gilt: Den Baum bis zum Fest im Freien lagern und am Fuß um gut zwei Zentimeter kürzen, wenn er in die Wohnung kommt.

Wichtig: Abonnenten unserer Zeitung sollten ihre Abo-Plus-Karte mitbringen: Mit dieser reduziert sich der Preis. Der weitere Service für unsere Kunden: An der Waldstraße 226 stehen eine wettergeschützte Halle, viel Platz für die Tannen und eine Menge kostenloser Parkplätze für Besucher zur Verfügung, die ihren Wunschbaum bequem ins Auto laden können.