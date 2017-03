Tansania-Antrag zum Freiwilligen Polizeidienst

Offenbach - Das Tansania-Bündnis setzt das im Koalitionsvertrag festgehaltene Vorhaben um, in Offenbach wieder einen Freiwilligen Polizeidienst einzuführen.

Gemäß eines gemeinsamen Antrags von CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern für die nächste Sitzung des Stadtparlaments soll der Magistrat zusammen mit Polizei, Ausländerbeirat und Quartiersmanagement ein Konzept erstellen. Besonderes Augenmerk sei dabei auf das Selbstverständnis des Dienstes sowie die Qualifikation der Bewerber zu legen. Zudem ist eine interkommunale Zusammenarbeit mit jenen Kreiskommunen anzustreben, in denen der Freiwillige Polizeidienst ebenfalls umgesetzt wird.

Für die Tansania-Koalition ist der Freiwillige Polizeidienst „ein Element für mehr Sauberkeit und das Sicherheitsgefühl der Bürger“. Dabei könne das Selbstverständnis des Dienstes in einer Stadt wie Offenbach nicht das eines „Hilfssheriffs“ sein, heißt es. Vielmehr seien die Polizeihelfer als „interkulturelle Lotsen“ anzusehen. Weil Personen mit Migrationshintergrund bislang bei der Polizei noch stark unterrepräsentiert seien, sollen sie verstärkt auch über den Ausländerbeirat angesprochen werden.

In enger Abstimmung mit der Stadt sollen die Bewerber von der Polizei ausgesucht werden. Darüber hinaus müsse festgelegt werden, in welchem Umfang Hilfspolizisten regelmäßige in den Themenfeldern interkulturelles Zusammenleben und Gewaltprävention zu schulen seien. Vor allem in der City, den Wohnanlagen rund um die Innenstadt sowie in innerstädtischen Parkanlagen sollen sollen die freiwilligen Polizeihelfer nach den Vorstellungen der Koalition Präsenz zeigen.

Der Freiwillige Polizeidienst ist in Offenbach keine gänzlich neue Einrichtung: Bereits von Oktober 2000 bis Dezember 2001 hatte es einen Modellversucht gegeben. Aus Kostengründen entschied sich die damalige Regierung aus SPD, Grünen und Freien Wählern gegen eine Fortführung. Finanziell muss der ehrenamtliche Dienst, für den eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird, von den Kommunen geschultert werden.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte bereits im November 2016 die Pläne zur Wiedereinführung des Freiwilligen Polizeidienstes in Offenbach scharf kritisiert. Der ehrenamtliche Dienst sei keine Alternative und sende die falsche Nachricht an das Land, so die GdP-Bezirksgruppe Südosthessen. „50 Stunden Einweisung, Uniform und Pfefferspray erhöhen nicht die Bürgersicherheit“, bemängelte die Gewerkschaft. (mad)

