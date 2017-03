Tempo 30: Pilotversuch auf Teil der Bieberer Straße

Offenbach - Auf einem Abschnitt der Bieberer Straße soll ein Pilotversuch örtliche Belege erbringen, dass es einen Zusammenhang zwischen erlaubtem Tempo und Reduzierung von Schadstoffen und Lärm gibt. Zunächst wird zwischen Bahnüberführung/Hebestraße und Mathildenstraße bei Tempo 50 gemessen, ab 5. April gilt dort vorerst testweise Tempo 30.

Die Ecke gilt seit Jahren als „Hotspot“ – hier ballt sich das Stickstoffdioxid. Seit neun Jahren belegt das ein sogenannter Passivsammler. Die Messdaten werden dabei jährlich ausgewertet. Seit 2008 liegt die Belastung über dem Grenzwert des Bundesimmissionsschutzgesetzes von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter: 2015 bei 42,2, 2016 bei 41,4. Als mögliche Maßnahme zur Luftverbesserung gilt der Stadt und ihrem Umweltdezernenten, Oberbürgermeister Horst Schneider, ein besserer Verkehrsfluss.

Der Versuch in der Bieberer testet aus, ob durch Tempo 30 eine Verstetigung erreicht werden kann. Der Verkehrsfluss wird unter anderem durch die Anfahr- und Haltevorgänge über eine definierte Strecke bestimmt. Wird häufiger gestoppt und gestartet, ist das mit größerem Schadstoffausstoß verbunden. In Offenbach ist man überzeugt, dass sich durch eine Reduzierung der Geschwindigkeit das Anhalten und Anfahren und somit auch die Abgasemissionen reduzieren und die Luftqualität verbessern lassen.

Während des Pilotversuchs werden kontinuierlich in beiden Fahrtrichtungen die Fahrzeuge gezählt sowie deren Geschwindigkeiten mit einem Seitenradargerät gemessen – vor Einführung des Tempo-30-Limits. Über die Fahrzeuglänge kann auch der Schwerverkehrsanteil bestimmt werden. Parallel dazu werden die Messwerte des Passivsammlers betrachtet. So lassen sich Aussagen treffen über die einzelnen Verursacherbeiträge und deren Reduzierung. Am 5. April 2017 werden die Tempo-30-Schilder aufgestellt. Parallel zu den verkehrstechnischen und lufthygienischen Untersuchungen erfolgen temporäre Lärmmessungen durch das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie – unmittelbar vor und nach Einführung von Tempo 30, im November 2017, im Februar/März 2018. Das Lärmmessgerät steht am Finanzamt in der Bieberer Straße.

Umweltamtsleiterin Heike Hollerbach erinnert daran, dass sich die Experten bezüglich der positiven Wirkung von Geschwindigkeitsbeschränkungen auf die Luftqualität bisher nicht ganz einig waren: „Die Zusammenhänge sind komplex, viele Faktoren beeinflussen die Luftbelastung.“

Gemeint sind Fahrzeugzahlen, Geschwindigkeit, Fahrverhalten und Verkehrssituation ebenso wie Meteorologie und die städtische und regionale Hintergrundbelastung mit anderen Verursacherbeiträgen. Gerade zum Zusammenhang zwischen zulässiger Höchstgeschwindigkeit und Luftschadstoffen gibt es nur wenige Untersuchungen, die nicht auf Berechnungen oder Messfahrten unter Laborbedingungen beruhen. Diese empirischen Untersuchungen zeigen laut Hollerbach insgesamt eine leichte Abnahme der Luftschadstoffbelastung nach Einführung von Tempo 30. Soweit sich der Verkehrsfluss dabei deutlich erhöht, lassen sich auch deutliche Reduktionen der Luftschadstoffe erzielen.

Im Frühjahr des nächsten Jahres werden die Ergebnisse für die Bieberer Straße vorliegen. Wenn eine messbare Reduzierung von Stickstoffdioxid durch Tempo 30 erzielt wird und zusätzlich der Straßenverkehrslärm deutlich geringer wird, muss politisch entschieden werden, ob das Tempolimit auf diesem Abschnitt dauerhaft bestehen bleibt. -(tk)