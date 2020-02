Thüringen-Wahl: Hessens FDP-Fraktionschef bezieht Stellung 

Die Position, die Thomas Kemmerich im Thüringer Landtag innehat, die bekleidet in Hessen Rene Rock: Der Seligenstädter ist seit fast drei Jahren FDP-Fraktionschef im hessischen Landtag. Wir haben ihn zu den Ereignissen in Thüringen befragt.

Offenbach – In einer ersten Stellungnahme am Mittwoch hatte Rock Kemmerich als „aufrechten Demokraten“ bezeichnet. Wir haben am Tag danach mit ihm über die Ereignisse in Erfurt und die Auswirkungen auf die Liberalen gesprochen.

Angelika Dürbaum: Wie erklären Sie ihren Wählern im Kreis Offenbach die Wahl in Thüringen?

Rene Rock: Aus der Distanz kann ich die Vorgänge in Thüringen nicht erklären. Dazu fehlen mir Informationen.

Rene Rock: „Ich hätte die Wahl nicht angenommen“

Angelika Dürbaum: Hätte Thomas Kemmerich Ihrer Meinung nach die Wahl ablehnen müssen? Ist er tatsächlich ein „aufrichtiger Demokrat“, wenn er in Kenntnis der Umstände die Wahl annimmt?

Rene Rock: Nachdem er eine Nacht drüber geschlafen hat, hat Thomas Kemmerich seinen Fehler korrigiert.

Angelika Dürbaum: Was hätten Sie an Kemmerichs Stelle getan, wenn es eine solche Situation in Hessen gegeben hätte?

Rene Rock: Ich hätte die Wahl nicht angenommen.

Rene Rock: „Christian Lindner hat richtig gehandelt“

Angelika Dürbaum: Es gab bereits Proteste gegen die FDP. Was glauben Sie als herausragender Vertreter eines großen Landesverbandes, wie es nun in der Bundes-FDP weitergeht?

Rene Rock: Christian Lindner als Bundesvorsitzender hat richtig gehandelt. Er wird die Situation nachhaltig klären.

Das Gespräch führte Angelika Dürbaum

