Peta setzt Belohnung aus

Offenbach - Die Tierrechtsorganisation Peta hat eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Tierquäler führen, die am vergangenen Wochenende auf einem Privatgrundstück im Geleitsweg in Bürgel acht Hühner und vier Enten zu Tode gehetzt haben.

Zeugen haben die Möglichkeit, sich telefonisch unter der Nummer 01520/7373341 oder per E-Mail (whistleblower@peta.de) bei Peta zu melden - auch anonym. Zugleich sucht auch die Polizei (Tel.: 069/8098-5100) Zeugen des Geschehens. Es ist nicht der erste Fall, dass Tiere in Offenbach Opfer von Kriminellen wurden. Erst gestern hatte die Polizei berichtet, dass in Bürgel Einbrecher ein Schaf von einem Grundstück mitnahmen. (mad)

Diese Stars ziehen sich für Tiere aus Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa