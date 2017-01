So halten die sportlichen Vorsätze fürs neue Jahr länger

Tipps von Fitness-Profi Harry Kakas

+ © Neder In der ersten Januarwoche schwitzen im Fitnesspark an der Rowentastraße mehr Leute als sonst. Das Hoch hält ungefähr bis Mitte März. Sobald es wärmer wird, kommen merklich weniger zum Training. © Neder

Offenbach - Auf dem Stepper schwitzen, den Bizeps belasten, unter Hanteln ächzen – gute Neujahrsvorsätze treiben dieser Tage Massen ins Fitnessstudio. Ein Lebenswandel, der bei vielen jedoch nur eine kurze Haltbarkeit hat. Von Sarah Neder

Wieso das so ist und wie’s sich ändern lässt, das verrät Profi Harry Kakas. In Maschinen eingespannte Menschen verziehen die Gesichter. Schweiß perlt, Köpfe erröten. Wer schön und gesund sein will, muss eben leiden. Und das tun im Fitnesspark an der Rowentastraße im Moment überdurchschnittlich viele. „Kurz nach Neujahr ist bei uns die Hölle los“, spricht Fitnesspark-Co-Chef Harry Kakas aus Erfahrung. Bis zu 350 Kunden kommen am Tag zum Training, sonst sind’s um die 200. Auch für Neuanmeldungen wirken gute Vorsätze wie Katalysatoren: „Allein in den ersten drei Januartagen haben wir 60 bis 70 Verträge abgeschlossen“, sagt Kakas und deutet auf einen Papierstapel in seinem Büro.

Wie viele der angehenden Sportler der Trainer noch in ein paar Monaten zu Gesicht bekommt, ist jedoch ungewiss. Denn die Haltbarkeit des gesunden Lebenswandels ist meistens kurz. Bei manchen genügt das Durchhaltevermögen nicht mal für eine Woche: „Ich kenne zwei Leute, die nur am 2. Januar kommen. Jedes Jahr“, sagt Kakas schmunzelnd. Erst spuckten sie große Töne, diesmal richtig durchzustarten, doch nach einer Trainingseinheit sei die Motivation dahin. Aber die Mehrheit der Entschlossenen packt’s, zumindest ein paar Monate regelmäßig die Mucki-Bude zu besuchen. „Wenn das Frühjahr kommt, bleiben viele weg“, sagt Kakas. „Da kannste die Uhr nach stellen.“ Problem: „Die Leute stecken sich zu hohe Ziele, wollen 15 Kilo in zwei Wochen abnehmen.“

Wie man es aber nach Monaten noch schafft, seinen Körper sportlich herauszufordern, weiß Harry Kakas auch: „Du musst dir realistische Ziele setzen, meinetwegen drei Kilo in sechs Wochen. Erreichst du das, wird dadurch natürlich deine Motivation gesteigert.“ Neben der Zielsetzung sei außerdem der Trainingsinhalt entscheidend für eine aktive Zukunft. „Abwechslung ist das A und O – wenn du immer dieselben Übungen machst, wird’s schnell langweilig“, rät der Profi, der selbst drei Mal die Woche trainiert.

Wer ungeübt ist, empfiehlt Kakas, sollte seinen Körper in den ersten sechs bis zehn Wochen zunächst an den Sport gewöhnen, es langsam angehen lassen, mit leichteren Gewichten beginnen und sich steigern. Aber wie finde ich wieder den Anfang, wenn ich wochenlang keinen Schritt ins Fitnessstudio gesetzt habe? Kakas schießt eins vorweg: „Du musst den Gedanken löschen, dass du dich dafür schämen musst.“ Für viele sei das nämlich ein großes Hindernis dafür, wieder sportlich durchzustarten. „Wir Trainier wissen ja nicht, wieso du nicht da warst, das ist auch zu privat“, erklärt der 42-Jährige. In jedem Fall kann der Kunde das Gespräch suchen, eventuelle Probleme im Trainingsplan oder körperlicher Natur besprechen. „Das Wichtigste ist nur, dass du zugeben musst, wenn du mal keinen Bock hattest“, findet Kakas. „Sonst lügst du dir nur selbst in die Tasche!“