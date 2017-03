Tödliche Schüsse auf Frau: Polizei sucht wichtigen Zeugen

Offenbach - Nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau in der Ottersfuhrstraße Mitte Februar suchen die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei jetzt einen wichtigen Zeugen.

Bei dem Zeugen handelt es sich um einen Mann, der am 17. Februar kurz nach 8 Uhr in der Ottersfuhrstraße in Richtung Markwaldstraße gegangen war. Laut Polizeiangaben soll der auf über 60 Jahre und kleiner als 1,70 Meter geschätzte Fußgänger, der einen dunklen Teint sowie einen Oberlippenbart hatte, unmittelbar nach dem Tatgeschehen hier vorbeigegangen sein. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Unbekannte ein wichtiger Zeuge und eventuell ein Anwohner ist.

Dieser sowie weitere noch nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich bei der Offenbacher Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/8098-1234 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Am 17. Februar hatte ein 32-Jähriger eine zweifache Mutter im Stadtteil Waldhof auf offener Straße erschossen. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um den Ex-Freund der 40-Jährigen handeln. Er soll ihr vor der Tat außerdem seit Monaten nachgestellt haben. (jo)