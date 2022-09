7-Tonnen-Baum mit einem Biss: Spezialbagger pflanzt Zierkirschen in Offenbach

Von: Christian Reinartz

Teilen

Im Senefelder Quartier in Offenbach werden vier Zierkirschen mithilfe eines europaweit einzigartigen Spezialbaggers verpflanzt.

Offenbach – Mit unbändiger Kraft drücken sich die scharfen Baggerschaufeln durch das Erdreich am ehemaligen Toys´R´us-Gelände. Es ruckelt und knallt, wenn das Metall auf Wurzeln trifft und sie mit hydraulischem Druck widerstandslos durchtrennt. Dann schließen sich die gebogenen Stahl-Löffel und heben den sieben Tonnen schweren Baum samt Wurzelballen in die Luft, als wenn‘s ein Blumenstrauß wäre. Bis zum Mittag werden drei weitere Kirschen dieses Prozedere durchlaufen.

Ein Zug am Steuerknüppel und der Baggerarm faltet sich samt Baum auf die Ladefläche. Jetzt noch Äste zusammenbinden und losgeht die Fahrt durch die City vorbei an Bussen und offenen Mündern. Zuvor haben Bauleiter Herbert Porlein und sein Team des Großbaumverpflanzungs-Spezialisten „Opitz international“ den Ballen mit Pressen und Metallplatten abgesichert, damit während der Fahrt keine Erde auf die Straße bröselt.

Die Zierkirsche wird ins Loch gesetzt. © Reinartz, Christian

Spezialbagger in Offenbach: „Diese Maschine ist einzigartig in Europa“

„Diese Maschine ist einzigartig in Europa“, sagt der Nischen-Spezialist stolz. „Wir sind mit unseren Geräten deshalb ständig im Ausland unterwegs.“ Die Maschine, die in Offenbach zubeißt, ist das mittlere Modell. „Wir haben noch eine größere Version, die ist allerdings auf einem russischen Geländelaster installiert“, erklärt er. Der schafft sogar Bäume bis 1,50 Meter Stammumfang.

Das Ganze rechnet sich offenbar. Etwa 2000 Euro koste die Verpflanzung einer Offenbacher Zierkirsche, sagt Porlein. „Ein Baum in dieser Größe würde aber zwischen 8000 und 9000 Euro kosten.“ Und die Chancen, dass er anwachse, seien sehr hoch, weil alle wichtigen Wurzeln mit umgehoben würden.

Auf dem Laster wird er waagerecht verzurrt. © Reinartz

Offenbach: Kirschbaum per Handsteuerung zielsicher in das vorbereitete Erdloch bugsiert

Angekommen im Senefelder Park muss sich der tonnenschwere Laster durch die vom Starkregen aufgeweichte Wiese arbeiten, um den Krater zu erreichen. Den hat er schon am frühen Morgen ausgebaggert. Der Fahrer setzt zurück und bugsiert den Kirschbaum per Handsteuerung zielsicher in das vorbereitete Erdloch. Die Schaufeln öffnen sich und der Baum sackt in sein neues Zuhause. (Christian Reinartz)

Auch im Dreieicher Wald werden regelmäßig Bäume gepflanzt, denn die Bewohner des Städtchens im Landkreis Offenbach sorgen sich um ihren Wald. Erst vor Kurzem hat die Nordic-Walking-Gruppe des Vereins Die Uhus 18 Baumpatenschaften übernommen. Der Verein Waldfreunde Dreieich um Jürgen Graf sorgt bereits seit Sommer 2020 unermüdlich für Nachschub.