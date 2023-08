Toter nach Schlägerei: Beharrliches Behördenschweigen

Von: Christian Reinartz

Ermittlungen im Fall Sommernacht: Ein Fluchtweg wird abgemessen, die Kripo ermittelt vor Ort und die Spurensicherung sichert Beweisstücke. © REINARTZ

Schlägerei am Mainufer endet tödlich. Die Staatsanwaltschaft erteilt der Polizei Maulkorb

Offenbach – Da wird ein Mann bei einer Massenschlägerei zweier Gruppen am Samstagabend so brutal verwundet, dass er am nächsten Morgen im Krankenhaus seinen Verletzungen erliegt. Da kreist ein Polizeihubschrauber stundenlang über dem Main und sucht den Fluss per Scheinwerfer ab. Währenddessen tauchen unzählige Streifenwagen und Rettungsfahrzeuge das Mainufer in blinkendes Blaulicht – doch Polizei und Staatsanwaltschaft wollen dazu wenig bis gar nichts sagen. Außer, dass es sich bei dem Opfer um einen 40-Jährigen handelt und eine Sonderkommission mit dem vielsagenden Namen „Sommernacht“ gebildet worden ist.

Hubschrauber mit Suchscheinwerfer kreist

Das große Schweigen beginnt bereits am Samstagabend. Der zuständige Verantwortliche im Polizeipräsidium Südosthessen wiegelt auf telefonische Nachfrage ab. Der Hubschrauber kreise nur, „weil sich einer im Main aufhält“ – und erweckt damit den Eindruck, es handele sich möglicherweise um einen Suizid, über den wir in der Regel nicht berichten. Davon, dass die Einsatzursache eigentlich die Schlägerei mit Todesfolge gewesen ist, bei der ein Beteiligter im Main landete? Kein Wort.

Umso größer das Staunen tags darauf, als die Polizei einen wortkargen Mehrzeiler herausgibt, in dem von einem eskalierten Streit zwischen zwei „ausländischen Gruppen“ gesprochen wird und davon, dass eines der drei Opfer seiner Verletzungen am Morgen erlegen ist.

Seitdem herrscht ein regelrechter Informationsstopp. Die Staatsanwaltschaft hat der Polizei offenbar schon am Samstagabend einen Maulkorb verpasst. Keiner dürfe mit der Presse sprechen, ist aus Ermittlerkreisen zu vernehmen. Auskunftsberechtigt sei nur die Staatsanwaltschaft. Doch dort geht seitdem niemand ans Telefon. Rückrufbitten werden nicht beantwortet und auch sonst dringen keine wirklich neuen Informationen nach außen. Die Redaktion hat sich deshalb dazu entschlossen, das dramatische Geschehen des Abends anhand von Schilderungen von Augenzeugen zu rekonstruieren. Normalerweise lassen wir solche Aussagen noch einmal von den Behörden bewerten. Doch das ist aufgrund des Informationsstopps in diesem Fall nicht möglich.

Gegrillt und gefeiert haben an diesem extrem heißen Samstagabend wohl zahlreiche Menschen. „Der ganze Bereich rund um den Grillplatz am Mainufer war an diesem Abend sehr voll“, berichtet etwa eine Anwohnerin, die das Treiben aus ihrem Fenster an der Mainpromenade beobachtet hat. Eine Nachbarin spricht zudem von sich abwechselnden Gruppen, die sich dort bevorzugt aufhalten. „Mal sind es eher muslimische Familien“, schildert sie die Situation. „Am anderen Tag scheinen es dann eher Osteuropäer zu sein.“ Am Samstag, ist sie sich sicher, sei wieder ein Tag mit Osteuropäern gewesen.

Anwohnerin: „Plötzlich sind Leute weggerannt.“

Plötzlich kommt es dann gegen 21.50 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Gruppen. Ein Nachbar will in den Streithähnen tatsächlich Osteuropäer erkannt haben, eine andere Anwohnerin dagegen behauptet, es habe sich bei den Gruppen erkennbar um Bulgaren oder Rumänen gehandelt. „Auf einmal sind da welche aneinandergeraten und haben sich angebrüllt“, schildert eine weitere Anwohnerin ihre Fensterbeobachtung. „Plötzlich sind Leute weggerannt.“ Dann habe sich die Lage beruhigt. Kurze Zeit später sei eine der Männergruppen wieder auf die andere zugerannt und habe eine Schlägerei begonnen. In deren Verlauf zog einer der Täter offenbar ein Messer und stach auf den mittlerweile Verstorbenen ein.

Ein anderes Opfer scheint auf der Flucht vor den Angreifern nur wenige Meter weiter, an einem Anleger, in den Main gesprungen zu sein. Das zumindest ist auch aus Polizeikreisen zu vernehmen, wenn auch nicht offiziell. Man wolle der Staatsanwaltschaft nicht hineinpfuschen.

Am Montag ist noch jede Menge Polizei vor Ort. Am Ufer untersucht die Spurensicherung die Böschung und stellt Gegenstände, unter anderem eine Flasche, sicher. Dazu misst ein Mitarbeiter mit einem Rollentfernungsmesser die Strecke vom Tatort zum Bootsanleger. Wenig später schauen sich drei Ermittlerinnen der Kripo den Tatort genau an. Zu erkennen sind sie an ihren Pistolen im Halfter. Währenddessen gehen Uniformierte die anliegenden Wohnhäuser ab, um Augenzeugen zu finden. Die Anwohner reagieren augenscheinlich auf das Klingeln – ganz im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft.