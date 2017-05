Neues Sushi-Restaurant am Wilhelmsplatz

Offenbach - Am Wilhelmsplatz hat ein neues Lokal eröffnet. Das Sushi-Restaurant Nagoya ersetzt jedoch keine vorhanden gewesene Gastronomie: Die Filiale ist in die Räume des ehemaligen Rewe-Marktes an der Bleichstraße eingezogen. Von Sarah Neder

Der erste Eindruck: Hotellobby. In dem großflächigen Gastraum finden sich Orchideen, Fliesenboden, eine prominente Bar. Auf den zweiten Eindruck wirkt das neue fernöstliche Restaurant am Wilhelmsplatz dann doch gemütlich. Wer will, kann sich nämlich an durch einen Sichtschutz abgetrennte Tische zurückziehen. Das Nagoya hat mehrere Besonderheiten. Zum einen werden dort vor allem Sushi und andere japanische Spezialitäten wie Lachs in Teriyaki-Soße oder Thunfisch-Tatar serviert, obwohl die Kette chinesische Inhaber hat. Die vier Besitzer Chengmin Lai, Chengli Cheok, Jin Nong Cheok und Yi-Min Cheok führen die Geschicke der Offenbacher Filiale.

Eine weitere Besonderheit: Gäste können per Tablet ihre Bestellung abgeben und so bequem ständig Speisen und Getränke nachordern. Dieses Konzept hat sich auch schon in anderen Städten wie Koblenz oder Braunschweig durchgesetzt. „Es soll eine Alternative zu den asiatischen All-You-Can-Eat-Buffets sein“, sagte Chengmin Lai bei der Eröffnung. Zwar zahlen die Gäste einen Festbetrag, jedoch werden sie am Platz bedient. Bei der „Touch & Eat“-Prozedur zahlen Kunden etwa 20 Euro und können dann Gerichte per Fingerstreich bestellen. Aber Achtung: Verschwendung wird bezahlt. Alles, was am Schluss auf dem Teller übrig bleibt, wird mit jeweils einem Euro abgerechnet.

Das Angebot gilt von Montag bis Donnerstag von 18 bis 22.30 Uhr, Freitag schon ab 17.30 Uhr und am Wochenende schon ab 11.30 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten können die Gerichte, die an asiatische Version der spanischen Tapas erinnern,à la Carte zum fairen Einzelpreis bestellt werden. Erstaunlich ist, was die neuen Besitzer aus den früheren Räumlichkeiten des Rewe-Marktes gemacht haben. Die Decke samt Rohre wurde schwarz gestrichen, indirektes Licht und dunkle Holzmöbel schaffen moderne Wohlfühlatmosphäre im ehemaligen Supermarkt. Blickfang ist eine extralange Bar mit Granitplatte, an der nicht nur rohe Fischhappen vertilgt, sondern auch vorzüglich schmeckende Cocktails geschlürft werden können.