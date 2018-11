Ein Parkhaus für 150 Fahrräder

Offenbach - Nachdem es bei den Abstimmungsgesprächen zwischen Investor und Stadt zeiitlich etwas gehakt hat, geht es mit den Planungen für einen markanten Neubau an Stelle des derzeitigen Toys‘R‘Us-Gebäudes weiter.

Die Pläne der Architekten des renommierten Frankfurter Büros sind seit 2017 bekannt: An der Stelle des als „Toys‘R´Us“-bekannten Gebäudes planen Bauherr Michael Dietrich und Architekt Christoph Mäckler ein Wohn- und Geschäftshaus aus verschiedenen Elementen, das farblich von roten Klinkersteinen geprägt wird.

Jetzt seien die Pläne weiter gediehen sowie Detailfragen diskutiert und geklärt, erläutert Stadtplanungsdezernent Paul-Gerhard Weiß den zeitlichen Verzug. „Es ist ein anspruchsvolles Projekt an einer sensiblen Stelle in der Innenstadt“, ergänzt Simon Valerius, Leiter des Stadtplanungsamts.

Der Entwurf sieht auch weiterhin Arkaden im Erdgeschoss an der Berliner Straße vor, in denen die Eingänge für die Geschäfte untergebracht sind. Darüber sind jeweils sechs bis sieben Stockwerke angeordnet. Einen weiteren städtebaulichen Akzent an der markanten Stelle setzt ein Wohnhochhaus mit 14 Stockwerken. Neben Wohnen und Handel ist die „Kindertagesstätte Ziegelstraße“ dort mit bis zu fünf Gruppen vorgesehen. Auch ein Parkhaus wird es wieder geben, neu ist die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Plätze: So kommen zu den rund 190 öffentlichen Stellplätzen nun weitere etwa 190 für die Bewohner des Gebäudes, erhöht hat sich außerdem die Kapazität des Fahrradparkhauses im ersten Untergeschoss auf 150 Plätze mit einem direkten Zugang zur S-Bahn-Station Marktplatz. Außerdem haben die Planer eine öffentliche Toilette berücksichtigt.

„Die Detailfragen, aber auch der Artenschutz haben den Investoren einiges abverlangt“, räumt man bei der Stadt ein. Denn auch ein paar Fledermäuse sind für die Verzögerung verantwortlich, weil sie in dem Gebäude ihr Winterquartier bezogen haben (wir berichteten). Aus Gründen des Artenschutzes muss daher mit dem Abriss der derzeitigen Bausünde bis zum Frühjahr 2019 gewartet werden, wenn die Fledermäuse ausfliegen. Damit sie dann nicht heimatlos werden, wird vorgesorgt, verspricht Amtsleiter Valerius. Gemeinsam mit Investor Michael Dietrich und Umweltamt sei eine Alternative gefunden worden.

Nun muss noch der sogenannte Billigungsbeschluss der Stadtverordneten in ihrer Sitzung am 29. November abgewartet werden.

Der dürfte indes nur noch Formsache sein. „Der Beschluss ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zum Baurecht, dem noch die öffentliche Auslegung der überarbeiteten Pläne und eine weitere Beteiligung vorausgehen“, erläutert Paul-Gerhard Weiß das weitere Vorgehen. Er hofft auf zügige Entscheidungen, damit bis März ein Satzungsbeschluss erfolgt: „Dann besteht Baurecht und ist der ideale Zeitpunkt zur Umsiedlung der Fledermäuse.“ (mad/pso)