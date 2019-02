Erzieher werben auch für mehr Anerkennung

Offenbach – Traumberuf Erzieher? Für viele Jugendliche ist das eine absurde Vorstellung. Zu negativ ist das Image; die Bezahlung schlecht, die Belastung hoch, die Anerkennung gering. Von Steffen Müller

Um die positiven Seiten der Arbeit zu zeigen, lud die Käthe-Kollwitz-Schule (KKS) zum fünften Mal zur Trägermesse. Angehende Erzieher konnten sich dort einen eigenen Eindruck von dem Beruf verschaffen.

+ Interesse an einem neuen Job: Caroline Engel (rechts) informiert sich bei Esther Mertens von der Kita Villa Kunterbunt über den Job als Erzieherin. Bei der Trägermesse in der Käthe-Kollwitz-Schule präsentierten sich 31 pädagogische Einrichtung und warben um Nachwuchskräfte. © stm „Wir wollen ein Forum bieten, auf dem sich Arbeitgeber und Interessierte kennen lernen“, sagt Monika Jäger, Lehrerin für Sozialwesen an der KKS und Mit-Organisatorin der Messe, auf der 31 private und öffentliche Träger ihre Stände aufgebaut haben, um für den Erzieher-Job zu werben. Ziel ist es, dem Fachkräfte-Mangel in dem Berufszweig entgegenzuwirken und Nachwuchs zu finden.

Eine große Plattform ist mit der Trägermesse tatsächlich geboten. Rund 300 Schüler aus dem Fachbereich Sozialwesen der KKS besuchen über den Tag verteilt die Stände; dass es zu erfolgreichen Job- oder Praktika-Vermittlungen kommt, ist nicht ausgeschlossen. Monika Jäger erinnert sich an eine Schülerin, deren Muttersprache Englisch ist, und die im letzten Jahr nach einem Gespräch eine Stelle bei der englischsprachigen Kita „Toddlers“ in Neu-Isenburg bekam.

Doch nicht nur Käthe-Kollwitz-Schüler kommen zur Messe. Eine der Besucherinnen ist Caroline Engel, die zwar früher eine Ausbildung zur Sozialassistentin an der KKS gemacht hat, sich nach dem Abschluss aber entschied, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Doch nun hat bei der Heusenstammerin ein Umdenken eingesetzt. Grund ist ihr dreijähriger Sohn Linus. Mit dessen Kita hat sie so gute Erfahrungen gemacht, dass sie überlegt, doch als Erzieherin zu arbeiten, weshalb sie sich an den verschiedenen Ständen informiert.

Die werbenden Träger nutzen den Besuch der Messe allerdings nicht nur, um mögliche neue Erzieher kennenzulernen. Es geht auch um den Austausch untereinander. Mehr denn je plagen die Branche altbekannte Probleme, gegen die gemeinsam vorgegangen werden soll.

Neben dem Personalmangel nennt Sara Stützer von der Kita „Pinocchios Schlaumeier“ in der Rowentastraße die Bezahlung und die fehlende Wertschätzung für den Beruf. Fest macht die Pädagogin das daran, dass sich immer mehr Menschen bewerben, die keine Ausbildung zum Erzieher gemacht haben und glauben, nur aufgrund möglicher Erfahrungen im Umgang mit Kindern für den Job geeignet zu sein. Voraussetzung für den Beruf ist aber eine drei- bis fünfjährige Ausbildung, die auch nötig sei, um den pädagogischen Anforderungen gerecht zu werden.

Ähnliches erzählt Katharina Mavrosumi von der „Villa Kunterbunt“ in der Ludwigstraße. „Wir bekommen zwei bis drei Bewerbungen pro Woche. Bei vielen habe ich aber das Gefühl, dass sie nicht ernst gemeint sind, sondern nach Aufforderung geschrieben werden.“ Für sie gibt es keinen Bewerbermangel, sondern ein Mangel an Fachkräften. Sascha May von der Kita Martin-Luther-Park berichtet, dass es nicht nur an gut ausgebildeten Erziehern fehle, sondern auch an den Räumlichkeiten. Seine Einrichtung habe einfach nicht genug Platz, um mehr Kinder zu betreuen, selbst wenn es mehr gut ausgebildete Pädagogen geben würde.

Das Gegenteil ist bei „Pinocchios Schlaumeier“ der Fall. Von 140 freien Plätzen sind nur 105 besetzt. Daher haben Sara Stützer und ihre Kollegen ein Din-A4-Blatt mit einer Stellenanzeige an ihrem Stand ausgelegt – gerichtet an eine pädagogische Fachkraft mit den nötigen Qualifikationen.