Traglufthalle fürs Schulschwimmen

OPG erstellt Machbarkeitsstudie

Offenbach - Es war eine vollmundige Ankündigung im Zuge des OB-Wahlkampfs: Es sei seine feste Absicht, dass in seiner Amtszeit ein neues Hallbad in Offenbach entsteht, sagte der letztlich unterlegene CDU-Bewerber Peter Freier bei der Podiumsdiskussion unserer Zeitung in der Stadthalle. Von Matthias Dahmer