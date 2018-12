Die Renaissance der Straßenbahn?

Offenbach - Der tägliche Stau, Fahrverbote, der Klimawandel - es gibt unterschiedliche Gründe, über neue Mobilitätskonzepte nachzudenken. Für die Verbindung von Offenbach nach Frankfurt mehr oder weniger realistisch sind eine neue Straßenbahn, Wassertaxis oder Seilbahnen. Von Matthias Dahmer

Die größte Chance auf eine Umsetzung hätte wohl eine Straßenbahnverbindung von Fechenheim über Carl-Ulrich-Brücke, Hafen und Innenstadt nach Oberrad. Gemeinsam mit Frankfurt müsste man dazu aber erst eine Machbarkeitsstudie für einen solchen Ringschluss erstellen, sagt Oberbürgermeister Felix Schwenke. Für den Fall des Falles gelte es, ein Konzept in der Schublade zu haben. Rauszuholen wäre dieses indes nur, wenn die Finanzierung gesichert ist. „Realistisch wäre dabei, ähnlich wie beim Umbau des Kaiserlei-Kreisels, nur ein minimaler Anteil Offenbachs an den Kosten. Stand jetzt haben wir dafür kein Geld“, ist dem Oberbürgermeister bewusst, dass bei dem Thema Zukunftsmusik gespielt wird. Berechnungen gehen derzeit davon aus, dass ein Kilometer Tramstrecke zwischen zwölf und 20 Millionen Euro kosten würde.

Dass der regionale Schienenverkehr gestärkt werden muss, ist für Schwenke vor dem Hintergrund von Verkehrkollaps und Klimawandel aber keine Frage. Dabei hat der Oberbürgermeister prominente Mitdenker: Fachleute des Urban Land Instituts (ULI) haben schon 2015 in einem Bericht zu grenzübergreifenden Kooperationen der Städte Offenbach und Frankfurt beim Unterpunkt Nahverkehr unter anderem vorgeschlagen, das Straßenbahnnetz beider Kommunen zu verknüpfen. Mit einer neuen Tram wäre das Rad beziehungsweise die Schiene für Offenbach nicht neu erfunden. Noch bis 1996 rollte die Straßenbahn-Linie 16 von Frankfurt bis zum Marktplatz.

Ein Wiedergänger in Sachen Nahverkehrs-Alternativen sind Wassertaxis zwischen Offenbach und Frankfurt. Ins Gespräch gebracht wurden sie immer wieder mal. Von Ex-Oberbürgermeister Horst Schneider ebenso wie vom schillernden Frankfurter Hafen-Investor Ardi Goldman. Auch die ULI-Experten empfehlen die zusätzliche Verbindung via Wasserstraße. Dass die Idee über das Stadium einer Vision bislang nicht hinausgekommen ist, liegt vor allem an der Schleuse zwischen Offenbach und Frankfurt. Dort müssten Fahrgäste aus- und auf der anderen Seite wieder einsteigen ins Wassertaxi – ein Zeitaufwand, der den Vorschlag bislang zumindest noch unattraktiv erscheinen lässt.

Die drohenden Fahrverbote für die Innenstadt haben in den vergangenen Monaten in Frankfurt eine auf den ersten Blick ungewöhnliche Idee keimen lassen: Seilbahnen, die große Parkplätze am Stadtrand mit Bahn- und Busstationen verbinden. Seilbahnen können laut Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main, der den Vorschlag gemacht hat, bis zu 5000 Menschen in der Stunde transportieren. Der Bau sei in ein bis zwei Jahren möglich, auch seien Seilbahnen deutlich günstiger als U-Bahnen- und Straßenbahnverbindungen. Außerdem seien sie geräuschlos, barrierefrei und produzierten keine Abgase.

Für die Verbindung Offenbach-Frankfurt wurde der Pendler-Transport mittels einer Seilbahn, für den es übrigens weltweit Vorbilder gibt, bislang nicht thematisiert. Es darf aber durchaus gelten, was der Erste Beigeordnete des Regionalverbands, Rouven Kötter, in der Frankfurter Rundschau zu den Gondeln sagte: „Jede Idee, die helfen kann, Fahrzeuge aus der Innenstadt rauszuhalten, und die den Pendlern eine Alternative bietet, ist eine ergebnisoffene Prüfung wert“.

Hintergrund

1884 fuhr die erste elektrische Bahn in Offenbach – vom Mathildenplatz nach Sachsenhausen. Sie wurde von der Frankfurt-Offenbacher Trambahn-Gesellschaft (FOTG) betrieben. Ab 1906 verkehrte die Straßenbahn unter kommunaler Regie, von 1951 an legte man einen Teil der Strecken still und ersetzte sie durch Oberleitungsbusse. Die letzte eigenständige Verbindung wurde 1963 eingestellt. Die Strecke zwischen dem Marktplatz und Frankfurt bestand noch bis 1996, sie wurde von den Frankfurtern bedient und dann auf dem Offenbacher Abschnitt stillgelegt. Einige Gleismeter der jetzigen Endhaltestelle an der Stadtgrenze liegen noch auf Offenbacher Stadtgebiet.

Wichtigster Bestandteil des Straßenbahnnetzes war die Ost-West-Strecke. Aus Oberrad kommend fuhr die Linie 16 bis 1969 durch die Bieberer Straße über den Mathildenplatz bis zum Alten Friedhof. Danach ging es bis 1996 nur noch bis zum Marktplatz. Quer dazu verlief eine Nord-Süd-Strecke, die aus dem nördlichen Ast von Bürgel zum Mathildenplatz und dem südlichen vom Marktplatz über die Waldstraße bis Tempelsee bestand. Hinzu kam eine kürzere Strecke, die durch Goethe- und Kaiserstraße zum Hauptbahnhof und weiter durch die Bismarckstraße zur Waldstraße verlief.