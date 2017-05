Taschendiebe mit Kind auf Ringcenter-Flohmarkt aktiv

Offenbach - Zivilfahnder der Kripo bemerken beim Gang über den Flohmarkt am Ringcenter in Offenbach einen Mann, den sie bereits von einem etwas älteren Foto eines Tatorts kennen. Sie verfolgen ihn und seine Begleiterinnen und können das Trio kurze Zeit später wegen Diebstahls festnehmen.

Bei bestem Wetter findet am vergangenen Sonntag der Flohmarkt am Ringcenter statt. Auch ein 32 und 36 Jahre altes Pärchen ist mit einem 10-jährigen Mädchen unter den Besuchern. Zivilfahndern der Kripo erinnern sich dann beim Gang durch die Menge plötzlich an das Foto eines Geldautomaten - darauf ist ein Mann beim Abheben mit einer vor Wochen auf dem Markt geklauten Karte zu sehen. Laut Polizei sticht genau dieser Mann den Ermittlern in der Menschenmenge in die Augen. Sie beobachten ihn und seine beiden Begleiterinnen. Kurz darauf können sie das Trio festnehmen. Dabei kommen Handys und Geldbeutel zum Vorschein, die kurz zuvor gestohlen wurden, so die Polizei weiter.

Auf der Dienststelle werden die drei nochmals durchsucht, bei der Zehnjährigen stellen die Beamten dann einen so genannten „Klaugürtel“ sicher. Er soll das sichtgeschützte Transportieren von Beutestücken ermöglichen. Insgesamt werden dem Trio sieben verübte Taschendiebstähle zur Last gelegt. Außerdem ermittelt die Polizei, ob die beiden 32- und 34-Jährgen für weitere Diebstähle verantwortlich sind. (jo)

