Tristesse statt Wasservergnügen

Von: Veronika Schade

Wo sonst bei sommerlichen Temperaturen vor allem Kinder sich über eine Erfrischung freuen, herrscht Dürre: Das Sprühfeld im Leonhard-Eißnert-Park ist seit zwei Jahren defekt. Mit dem Wassermobil des Abenteuerspielplatzes Riederwald gibt es ein Ersatzangebot, jedoch nur an 20 Tagen. © Schade, Veronika

Die Reparatur vieler Brunnen und Fontänenanlagen in Offenbach lässt auf sich warten

Kleine Abkühlung gefällig? Theoretisch gibt es in Offenbach genügend Gelegenheit dazu – in Form von Brunnen und Fontänen, an denen man sich niederlassen und ein wenig befeuchten kann. Praktisch sieht es aber anders aus. An vielen Orten herrscht Dürre statt sprudelnder Erfrischung – und das seit langer Zeit.

Beliebtester Anziehungspunkt ist das Sprühfeld im Leonhard-Eißnert-Park. Die Betonskulpturen der 1960er Jahre mit ihren Fontänen bereiten nicht nur Kindern Vergnügen. Bereits 2021 liefen sie wegen eines maroden Filters nur im Notbetrieb, vergangenes Jahr blieben sie ganz ausgeschaltet.

Das gilt auch dieses Jahr. Wann die von den Stadtverordneten 2022 beschlossene, mit 200 000 Euro veranschlagte Reparatur folgt, ist unklar. „Auch die zweite Ausschreibung muss aufgehoben werden, da die Angebote die kalkulierten Kosten extrem übersteigen“, teilt Stadtwerke-Sprecherin Sigrid Aldehoff mit. Vorgesehen ist, neben dem Sandfilter die Wasseraufbereitung und den Brunnenschacht zu erneuern.

Kleiner Trost: Wie im vergangenen Sommer gibt es ein Ersatzangebot mit dem Wassermobil des Abenteuerspielplatzes Riederwald, das an insgesamt 20 Tagen von Ende Mai bis Ende der Sommerferien in den Park kommt. Die genauen Termine sind der Internetseite der Stadt zu entnehmen, der nächste ist am morgigen Dienstag, 13. Juni.

Im Dreieichpark schießt die Fontäne, sonst ist es trocken. Der Wasserspielplatz braucht einen neuen Trafo. Der ist laut Aldehoff bestellt. Auch für den Trinkwasserspender fehlt ein Ersatzteil, das bestellt ist. Zur erneuten Ausschreibung des brachliegenden Rundbrunnens ist ein erweiterter Projektbeschluss notwendig. Die Ausschreibung soll dieses Jahr passieren, Baubeginn ist, hofft die Stadtwerke-Sprecherin, im ersten Quartal 2024.

Der Wasserspielplatz am Hafen ist eingeschaltet, doch die Spielfreude ist nicht ungetrübt. Von Anfang an gibt es dort technische Probleme, aktuell laufen nur vier von sechs Pumpen, für zwei sind Ersatzteile bestellt.

Der Brunnen im Hafenviertel ist mit einer Steuerung ausgestattet, die aufgrund eines Schadenfalls geflutet wurde und deshalb nicht mehr funktioniert. „Leider gibt es auf dem Markt nur einen Anbieter für die Software zur Steuerung dieses Brunnens“, bedauert Aldehoff. Dieser könne das benötigte Teil nicht liefern. „Derzeit wird mit Hochdruck daran gearbeitet, Ersatzmöglichkeiten zu suchen, die in einem vertretbaren Rahmen finanzierbar sind.“

Ein geschichtsträchtiges Wasserbauwerk ist der Ludo-Mayer-Brunnen am Schloss. Seit Jahren lädt er nicht mehr zum Verweilen und Erfrischen ein. Hieß es anfangs, Corona sei der Grund für seine Stilllegung, werden nun schwerwiegende technische Probleme genannt. „Im Zuge der Pumpenerneuerung hat sich herausgestellt, dass die gesamte Elektrik des Brunnens marode und nicht mehr zeitgemäß ist.“, sagt Katja Kupfer, Sprecherin der Hochschule für Gestaltung (HfG), die mit dem Land Hessen zuständig ist. Vor Inbetriebnahme müsse alles umfassend überholt werden, was viel Zeit beanspruche. „Zudem verliert der Brunnen im Betrieb eine substanzielle Menge an Trinkwasser“, ergänzt Kupfer. Dennoch hoffe man, in absehbarer Zeit die Mängel beheben zu können.

Doch es gibt auch Positives zu berichten: Der im Zuge des Marktplatz-Umbaus entfernte Ottomar-Gassenmeyer-Brunnen ist wieder aufgestellt und läuft seit Monatsanfang im Regelbetrieb.

Erfreulich auch für unseren Leser Rolf Krämer, dem die Offenbacher Brunnen am Herzen liegen. Dass Anlagen wie die am Hafen teuer erbaut werden, um sie bei der ersten Reparatur stillzulegen, will er nicht hinnehmen: „Sollte es wirklich nur am Geld mangeln, könnte man eine Spendenaktion in Erwägung ziehen. Ich würde mich gern daran beteiligen!“

Der Ludo-Mayer-Brunnen an der Hochschule für Gestaltung. © Schade, Veronika

Erfreulich: Der Ottomar-Gassenmeyer-Brunnen ist an den umgebauten Marktplatz zurückgekehrt und sprudelt wieder (links). Der Ludo-Mayer-Brunnen an der Hochschule für Gestaltung dagegen liegt weiter trocken. © Schade