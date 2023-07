Luftgewehrschüsse auf der Offenbacher Hafeninsel: Taube tot!

Von: Christian Reinartz

Tödliche Kugel: Gudrun Stürmer, die Leiterin des Stadttaubenprojekts hält das Luftgewehr-Projektil zwischen den Fingern. © Reinartz

Auf der Offenbacher Hafeninsel mit ihrer dichten Wohnbebauung macht ein unbekannter Luftgewehr-Schütze offenbar Jagd auf Tauben – und schreckt dabei allem Anschein nach nicht davor zurück, auch dorthin zu zielen, wo sich häufig viele Menschen tummeln.

Offenbach – Der erste Hinweis auf den Schützen ist eine Taube, die am Donnerstag wohl auf der Hafentreppe angeschossen wird. Passanten finden den noch lebenden, aber stark blutenden Vogel und wenden sich sofort an das Frankfurter Stadttaubenprojekt in nahen Oberrad.

Dort übernimmt der Tierarzt, kann das schwer verletzte Tier aber nicht retten. „Das Projektil hat zwischen den Halswirbeln gesteckt“, sagt die Leiterin des Stadttaubenprojekts, Gudrun Stürmer. Sie betreibt am Speckweg, kurz hinter der Offenbacher Stadtgrenze zu Frankfurt, eine Tauben-Auffangstation in der Fundtiere aufgepäppelt werden und verletzte und alte Tiere ihren Lebensabend verbringen dürfen.

Pojektil steckte zwischen den Halswirbeln der Taube

Neben ihr liegt die tote Taube – als Beweismittel. „Ich habe diesen Fall bei der Polizei zur Anzeige gebracht“, sagt Stürmer. Aber nicht nur wegen des Tiers. „Da ist jemand so voller Hass, dass er offenbar in Kauf nimmt, auch Menschen zu verletzen.“

In den sozialen Medien wird bereits vor dem Schützen gewarnt. „Dass jemand mitten in der Stadt mit einer Waffe rumballert, ist schon erschreckend“, kommentiert ein Mitglied der Facebook-Gruppe „Hafeninsel Offenbach“. Eine andere schreibt: „Sicher, dass es ein Anwohner von der Insel ist? Gestern Abend saßen circa 15 Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren auf dem Platz.“ Und eine weitere behauptet, es sei ein auf der Insel bekannter Mann, der sich schon lange über Tauben beschwere und aggressiv gegen Vögel sei.

Vor Ort bekannter Mann soll Schussgesten in Richtung der Tauben gemacht haben

Auch Gudrun Stürmer berichtet von einem Mann, der vor Ort bekannt sei und in der Öffentlichkeit mit der Hand Schussgesten in Richtung der Tauben machen soll.

Für die Taubenschützerin ist das nichts Neues. „Es gibt viele Menschen, bei denen der Hass auf Tauben schon krankhaft ist“, berichtet sie. Immer wieder würden ihr Tauben mit schwersten Verletzungen gebracht, die ihnen von Menschen willentlich beigebracht wurden. In diesem Fall sei allerdings der Unterschied, dass dabei, so wie es sich darstelle, andere Menschen gefährdet würden.

So oder so geht es bei dem Vorfall um keine Lapalie – auch, wenn Luftgewehre freiverkäuflich sind. Abgefeuert werden dürfen sie in der Öffentlichkeit nicht. „Es handelt sich dabei mindestens um einen Verstoß gegen das Waffengesetz“, stellt Polizeisprecher Rudi Neu klar. Das werde strikt geahndet. Die Polizei werde in dem Fall nun ermitteln.