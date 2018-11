Offenbach will 2019 mehr Schulden machen als erlaubt

Offenbach - 15 Millionen Euro Schulden darf Offenbach 2019 machen. Doch diese Vorgabe wird die Stadt nicht einhalten können. Kämmerer Peter Freier rechnet derzeit mit einem Defizit von 22,7 Millionen Euro. Von Steffen Müller

Damit der Haushalt dennoch genehmigt wird, befindet sich der CDU-Politiker in „guten“ Gesprächen mit dem Regierungspräsidium Darmstadt. Der Neubau von Schulen, Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, allem voran am Kaiserlei, Maindammsanierung und vieles mehr – auf Offenbach kommen in den nächsten Jahren hohe Investitionskosten zu. Allein für Schulen stehen 2019 rund 28,9 Millionen Euro zu Buche, für die Straßeninfrastruktur 11,3 Millionen. Da kommt es ungelegen, dass die Stadt aufgrund der Schutzschirmauflagen ab 2019 nur noch 15 Millionen Euro Schulden machen darf. Um alle wichtigen Projekte in Angriff nehmen zu können, sieht der Haushalt für 2019 deshalb ein deutliches höheres Defizit von 22,7 Millionen Euro vor. „Und in den folgenden Jahren kommen noch mehr Ausgaben auf uns zu“, sagt Kämmerer Peter Freier (CDU), der derzeit beim Regierungspräsidium Darmstadt auf Verständnis und die Genehmigung des 2019er Haushalts hofft.

Die Gespräche mit dem RP verlaufen laut Freier intensiv und wohlwollend. Bisher ist der Kämmerer guter Dinge, dass der Haushalt genehmigt wird, will sich deswegen aber nicht zurücklehnen. „Klar ist, dass wir mittelfristig mehr Einnahmequellen brauchen“, so der CDU-Politiker. Von den Gesprächen mit dem RP ist bei der Offenbacher SPD bislang nichts bekannt. Deshalb fordern die Sozialdemokraten vom Kämmerer mehr Transparenz über die kommenden Haushalte. „Peter Freier hat als Kämmerer die Pflicht, für Klarheit zu sorgen und wie seine Kollegen in anderen Städten die Stadtverordnete über Auswirkungen neuer Haushaltsgesetze detailliert aufzuklären“, sagt der Fraktionsvorsitzende Martin Wilhelm und bezieht sich damit auf Freiers Parteifreund André Schellenberg, der als Herr über die Finanzen in Darmstadt die dortige Stadtverordnetenversammlung detailliert über die Haushaltspläne informiert hat.

Es sei die Aufgabe des Kämmerers, offen zu legen, um wie viel Euro das Genehmigungsziel verfehlt werden könnte, so die SPD. „Man kann nicht vernünftig Politik machen und über Alternativen streiten, wenn der Kämmerer nicht klar in Euro benennt, was er macht mit dem Haushalt“, führt Wilhelm weiter an. Die Bedenken der SPD, dass im Laufe des Jahres Einzelprojekte gestoppt werden müssen und somit notwendige Investitionen auf der Strecke blieben, schafft Peter Freier aus der Welt. Klar sei, dass man den Haushalt anpassen werde, wenn aus Darmstadt ein „Nein“ kommt. Zu einem unerwarteten Investitionsstopp werde es nicht kommen.