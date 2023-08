Dennis Lehmann (FW): „Über die Legislatur hinaus denken“

+ © Sommer Der Einkauf auf dem Wochenmarkt ist für Dennis Lehmann unverzichtbar. © Sommer

Dennis Lehmann möchte für die Freien Wähler in den Landtag einziehen.

Offenbach – Sinn für die Praxis mitzubringen ist für einen Handwerker quasi Berufsvoraussetzung. In der Stadtverordnetenversammlung oder im Landtag gehören Handwerker eher zur Minderheit. Das auf Landesebene zu ändern, ist ein Nebeneffekt, den der Offenbacher Dennis Lehmann mit seiner Kandidatur anstrebt. Für die Wahl im Herbst tritt er erneut an, dieses Mal soll der Einzug für die Freien Wähler gelingen.

Den Weg in die Politik fand der heute 34-Jährige früh, bereits als Jugendlicher interessierte er sich für das Gemeinwohl. „Ich bin über die Themen Ordnung und Sauberkeit zur Politik gekommen“, sagt er. Wenn er sich beschwere, müsse er sich eben engagieren, gaben ihm die Eltern auf den Weg – ein Rat, den er befolgte.

Bis er zu den Freien Wählern kam, schaute er sich mehrere Parteien und Jugendorganisationen an: „Die Grünen waren mir zu alternativ, bei der Jungen Union wurde zwar gut gefeiert, aber thematisch war das nicht meins“, sagt er. Und bei den Jusos habe er das Gefühl gehabt, dass 16-Jährige nicht ernst genommen würden.

Dann besuchte er eine Veranstaltung der Freien Wähler Gruppe (FWG) – und blieb. Beim „Babbeltisch“, bei dem man mit Interessenten über unterschiedliche Themen ins Gespräch kommt, oder auf dem Wochenmarkt ist Lehmann seitdem häufig anzutreffen. „Auf dem Markt kommt man rasch ins Gespräch und erfährt, wo der Schuh drückt.“

Neben dem Sinn für die Praxis arbeitet sich Lehmann gern in unterschiedliche Themenfelder ein, dazu hat er noch mehrere Jahre Erfahrungen im gewerkschaftlichen Engagement sammeln können. „Ich bin quasi bei der Gewerkschaft Verdi groß geworden“, sagt er und lacht. Verdi als Gewerkschaft und Verdi am Arbeitsplatz auf der Bühne, das passte. Lehmann war Jugendauszubildendenvertreter, jetzt ist er Betriebsrat bei den Städtischen Bühnen Frankfurt.

Landschaftsgärtner oder Schreiner, zwischen diesen beiden Berufen schwankte er als Jugendlicher. Ein Praktikum bei den Städtischen Bühnen Frankfurt gab den Ausschlag: Lehmann ging in die Schreinerlehre und ist dem Theater treu geblieben. „Ob Schauspiel oder Oper, Frankfurt hat den Ruf, dass wir auch die ausgefallensten Wünsche umsetzen“, sagt er.

Die Bühnenbilder werden mit Statikern und Architekten entwickelt; dieses übergreifende Arbeiten sowie der Austausch untereinander reizten den Kandidaten der Freien Wähler sehr. „Schließlich muss so ein Aufbau den gesamten Chor tragen, das will gut geplant sein.“ Wenn bei „Tosca“, wie vom Regisseur gewünscht, die ganze Wand umfalle, sei das Staunen der Besucher garantiert. „Ich arbeite mit daran, vielen Menschen Freude zu bereiten – das ist sehr schön, so Lehmann.

Neben dem Beruf ist die Politik sein zweites Betätigungsfeld: Seit 2016 ist er Stadtverordneter. Mit dem Einzug in die Kommunalvertretung folgte auch die Koalitionsarbeit der Tansania-Koalition, seit der jüngsten Wahl sitzt der 34-Jährige in der Opposition, ist Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler und stellt gern unbequeme Fragen, etwa, weshalb dieser oder jener Beschluss noch nicht vom Magistrat umgesetzt wurde.

Diesmal soll seine Partei mehr erreichen als die 3,1 Prozent der vorigen Landtagswahl. „Die Stimme der Freien Wähler würde dem Landtag gut tun“, ist Lehmann überzeugt. Bei den Themen setzt er derweil auf einen Mix: Dringend müsse das Land die Kommunen im Bemühen unterstützen, mehr Erzieher zu bekommen. „Wir müssen die Ausbildung ändern, der Beruf muss attraktiver gemacht werden“, sagt Lehmann. Erst kürzlich habe er eine Veranstaltung mit Erzieherinnen besucht, bei der auf Nachfrage ein Drittel erklärten, mit dem Gedanken gespielt zu haben, den Beruf aufzugeben. „Wir müssen die Arbeitsbedingungen ändern, das ist dringend notwendig.“

Infrastrukturprojekte sind das nächste große Thema des Offenbachers: „Egal ob es um Energie oder Wohnungsbau geht und egal ob in der Stadt oder auf Landesebene: Wir müssen über die nächste Legislatur hinaus denken und bei Entscheidungen mindestens zehn, 15 Jahre im Blick haben.“ Diese Forderung gelte etwa bei der Wärme- und Energieversorgung, das Energienetz müsse mit Weitblick ausgebaut werden.

„Wir hätten schon vor Jahren die Infrastruktur für genügend Solaranlagen schaffen müssen – gleiches gilt für das Thema Mobilität.“ Dies nachzuholen, sei oberstes Gebot. Dazu brauche es Förderprogramme, etwa für private Balkonkraftwerke oder zum Ausbau der Wasserstofftechnologie. Denn jeder Bürger müsse selbst entscheiden können, welche Technologie er unterstützen möchte, meint Lehmann.